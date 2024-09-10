«الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» تطلق برنامجاً متخصصاً لاستقطاب الشباب لسوق العمل اللوجستي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن إطلاق برنامج مهني متخصص في القطاع اللوجستي يهدف إلى تمكين الشباب من الاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة في هذا القطاع الحيوي، بما له من قيمة كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وذلك ضمن جهود المؤسسة المستمرة الرامية إلى الاستثمار في الشباب المواطنين بتقديم أفضل البرامج المهنية والتدريبية المتخصصة، ودمجهم في سوق العمل لتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المستدامة.

جهود المؤسسة

ويأتي هذا البرنامج في إطار عمل جمارك دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق بتطوير قدرات الشباب المواطنين وتوفير التعليم والتدريب الميداني المتخصص وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات، وضمن جهود المؤسسة في دمجهم في المجال اللوجستي، وبما يؤهلهم للبحث عن فرص مهنية مناسبة في القطاع الخاص، حيث يسهم البرنامج في تعزيز دور الشركات العاملة في القطاع اللوجستي والقطاعات المرتبطة به في استقطاب الكفاءات الوطنية واستقطاب الكوادر الوطنية لهذا القطاع.

وفي هذا السياق، أكد ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن البرنامج المهني المتخصص يعكس رؤية القيادة الرشيدة ويدعم أهداف «أجندة دبي الاقتصادية» D33 لزيادة دمج المواطنين في سوق العمل، مشيراً إلى توافق البرنامج مع «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلال المادي، معرباً عن اعتزازه بالدور المؤثر الذي تلعبه جمارك دبي في تحقيق المستهدفات والخطط الاستراتيجية لدبي خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن الدائرة تُعد من بين أكثر الدوائر الحكومية تركيزاً في خطتها الخمسية على إعداد قيادات إماراتية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة وما تحمله من فرص، مضيفاً أن جمارك دبي توفر بيئة عمل إيجابية ومحفزة مستندة على الكفاءة والابتكار، وتسعى بشكل مستمر إلى تطوير المهارات والكفاءات الوطنية.

وأشار إلى أن البرنامج المهني الجديد والذي يركز على القطاع اللوجستي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، يتسم بنهج يعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال اللوجستيات المتطورة والمسارين المهني والإداري، مؤكداً أن الدائرة تعتزم توسيع نطاق المبادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أقصى فائدة، والمساهمة بشكل إيجابي في تعزيز مؤشر المسؤولية المجتمعية.

وأضاف بوسناد أنه سيتم تدريب الملتحقين بالبرنامج علمياً وميدانياً وفي مواقع مختلفة تتبع جمارك دبي، وذلك بهدف تخريج نخبة متميزة من الشباب المواطنين المؤهلين للالتحاق بسوق العمل وتقديم الخدمات الجمركية واللوجستية بجودة وكفاءة عالية.

بدوره، نوه محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، بالفرص الجديدة التي سيوفرها البرنامج للشباب المواطنين ودعم خبراتهم في أحد أهم القطاعات الاقتصادية، حيث تحظى القطاعات اللوجستية المتطورة بأهمية متنامية كونها من أكبر القطاعات الحيوية ومن أسرعها نمواً والقادرة على استيعاب كوادرنا الإماراتية الشابة الراغبة بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث سيعمل البرنامج على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من خلال مركز التدريب الجمركي بالدائرة وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بالقطاع الخاص وفق منهجية شاملة لتحقيق المستهدفات المرجوة منه، مما يعزز من فرص إلحاقهم بسوق العمل.

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