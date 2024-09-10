تسهيل حصول الشركات على التقارير الائتمانية عبر «الأنصاري»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»؛ الجهة الاتحادية المتخصصة بتقنية البيانات، التي تبسط المعلومات لتظهر قوة التحليلات، عن تعاونها مع «الأنصاري للصرافة».

ويهدف هذا التعاون إلى تسهيل الحصول على التقارير الائتمانية للشركات في دولة الإمارات، حيث يتيح للشركات إمكانية التقدم بطلب الحصول على التقرير عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد للمعلومات الائتمانية، ومن ثم زيارة أي فرع من فروع الأنصاري للصرافة – التي يبلغ عددها أكثر من 250 فرعاً موزّعاً على جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة - للتحقّق من الهوية، واستلام التقرير الائتماني عبر البريد الإلكتروني. ستسهل هذه الخطوة حصول الشركات المُسجَّلة في دولة الإمارات، على خدمات ومنتجات الاتحاد للمعلومات الائتمانية، دون الحاجة لزيارة أي من فروعها في أبوظبي أو دبي.

ووقّع كلّ من مروان أحمد لطفي المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، وراشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»، اتفاقية التعاون، في حفل حضره نخبة من المديرين من الجهتين.

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