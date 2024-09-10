«الإمارات دبي الوطني» الأكثر حصولاً على شهادة LEED البلاتينية عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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حقق بنك الإمارات دبي الوطني، إنجازاً جديداً في مجال الاستدامة، حيث أصبح المؤسسة الأكثر حصولاً على شهادات الريادة البلاتينية في تصاميم الطاقة والبيئة (LEED) على مستوى العالم بـ 16 شهادة، وهو أعلى تصنيف للمباني المستدامة، يمنحه المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء. ويؤكد هذا الإنجاز، التزام البنك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والريادة في القطاع المصرفي.

وكما في سبتمبر 2024، حصل بنك الإمارات دبي الوطني على 35 شهادة LEED بلاتينية وذهبية لفروعه في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند - حيث أصبح فرع مركز الملك عبد الله المالي، الذي تم افتتاحه مؤخراً، أول فرع مصرفي في المملكة العربية السعودية، يحصل على شهادة LEED بلاتينية. بالإضافة إلى ذلك، يعد البنك أول مؤسسة مالية في الشرق الأوسط، تحصل على شهادة «بارك سمارت» الذهبية، تكريماً لتصميم منشأة مواقف السيارات التابعة له في ند الشبا في دبي.

وفي عام 2024 وحده، حصل 20 فرعاً من فروع البنك في دولة الإمارات والسعودية والهند، على شهادة LEED من الفئتين البلاتينية والذهبية، وهما أعلى تصنيفين يمكن تحقيقهما دولياً. ومؤخراً، حصلت فروع البنك في المبنى رقم 3 لمطار دبي الدولي، وابن بطوطة مول، وإلكترا، على شهادة LEED البلاتينية (الإصدار 4 للتصميم الداخلي والبناء)، بينما حصل فرع البنك في الطائف على شهادة LEED الذهبية.

وقالت إيمان عبد الرزاق الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: « نلتزم بتبنّي ممارسات صديقة للبيئة عبر كافة عملياتنا التشغيلية وتحقيق أعلى معايير الأبنية الخضراء. ولكون الاستدامة مسؤولية مشتركة، نحرص في البنك، على أن نكون نموذجاً رائداً، تتطلع إليه الشركات الأخرى».

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