«جيه إل إل»: الإمارات قطعت خطوات كبيرة في مجال تحسين شفافية السوق العقاري

المصدر: دبي - البيان

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قطعت الإمارات خطوات كبيرة في مجال تحسين شفافية السوق العقاري، حيث جاءت دبي وأبوظبي من بين أفضل 5 أسواق شهدت تحسُّناً في درجة الشفافية على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024 الصادر عن شركة «جيه إل إل».

وحصلت دبي على المرتبة الثالثة وأبوظبي على المرتبة الخامسة نظراً للتحسينات التي قامت بها الإمارتان في الفترة من 2022 إلى 2024 وتقديرهما كأحد أفضل الأسواق العقارية تحسناً على مستوى العالم في التوسع في القدرات الرقمية وتنفيذ لوائح قوية لمكافحة غسل الأموال وملكية المنتفعين وزيادة توفير بيانات السوق لمقدمي الخدمات من الشركات الراسخة والناشئة.

كما تقدمت دبي مرتبة واحدة لتصل إلى المرتبة 28 في المؤشر للعام 2024، لتحتفظ بمكانتها باعتبارها السوق العقاري الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا الذي يدخل ضمن فئة «الشفافية». وتسلط مكاسب الإمارة في تصنيفها الضوء على فعالية المبادرات الحكومية لتعزيز شفافية السوق ووجود بيئة عقارية أكثر قوة في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن إطلاق مبادرات قائمة على التكنولوجيا مثل «حاضنة الابتكار العقاري» و«مجموعة أعمال تكنولوجيا العقار» قد ساهم في تعزيز تقدم دبي في المؤشر، وتمكين المجتمع العقاري في دبي، وخلق الثقة بالقطاع، وبناء بيئة استثمارية عالمية المستوى.

كما تؤكد التحسينات التي تم إجراؤها على الخدمات الرقمية من خلال واجهة تطبيق «دبي ريست»، المنصة العقارية الذكية للخدمات العقارية، وإتاحة الوصول إلى معلومات الأراضي أو أنظمة التخطيط الحضري، التزام الإمارة بالتحسين المستمر في الممارسات العقارية.

وقال المهندس مروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يعكس التقدم الذي أحرزته دبي في مؤشر الشفافية العقارية العالمي لعام 2024 التزامنا الراسخ تجاه بناء منظومة عقارية مبتكرة ترتكز على الشفافية والموثوقية.

نؤمن بأن الشفافية هي الأساس لجذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الثقة بالسوق العقاري، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترجمة رؤية دبي الاستراتيجية كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري.

نحن ملتزمون ببناء سوق عقاري مستدام يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، وهذا الإنجاز يؤكّد الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة. ونعمل على تمكين القطاع من خلال التحول الرقمي وتطوير معايير الشفافية لضمان أن تكون دبي دائماً في طليعة الأسواق العقارية العالمية وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري على مستوى العالم».

وتقدمت أبوظبي أربع مراتب عن عام 2022 في مستوى «شبه الشفافية» لتحقق المرتبة 41 في المؤشر.

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