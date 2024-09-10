«لوجيك كونسلتنج»: سوق الاكتتابات العامة في الإمارات يشهد نمواً قوياً

المصدر: دبي - البيان

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شهدت الإمارات في السنوات الأخيرة زيادة في عدد الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصات المحلية، ما أدى إلى نمو سوق الاكتتابات العامة المحلي.

وبحسب تقرير حديث صادر عن شركة «لوجيك كونسلتنج»، فإنَّ الاتجاهات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، انعكست على الإمارات، حيث شهدت نمواً في إعلانات الاكتتابات العامة، جنباً إلى جنب مع السعودية، لكن الإمارات تميّزت بأكبر قدر من النجاح في سوق الاكتتابات العامة.

ويعد نجاح الاكتتابات العامة في الإمارات، مؤشراً على ارتفاع ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارات، وقوة الأعمال المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، لعبت الحكومة دوراً فعالاً في توفير البنية التحتية المناسبة لكافة الأطراف المعنية، الشركات، والمستشارين الماليين، والمستثمرين، وصناديق الثروة السيادية.

كما بدأت الحكومة في تشجيع الشركات المملوكة للدولة، على طرح أسهمها للاكتتاب العام، في إطار مبادرة استراتيجية، تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الكفاءة.

وقال سيف الله رابية الشريك في لوجيك كونسيلتنج: «تستكشف شركات بارزة الإدراج العام، ما يشير إلى تحول نحو اقتصاد أكثر توجهاً نحو السوق».

وقدّم نجاح سوق الاكتتابات العامة في الإمارات، دفعة كبيرة لسوق رأس المال بشكل عام، ما ساعد الإمارات في ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية بين نظرائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي عام 2023، تمكنت الاكتتابات العامة في الإمارات، من جمع حوالي 536 مليار دولار.

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