ليون بلاك يختار أبوظبي مقراً دولياً لمكتب عائلته

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن ليون بلاك المؤسس لشركة «أبولو جلوبال مانجمنت»، الشخصية الرائدة في مجال الاستثمارات الخاصة، بثروة صافية تتجاوز 14 مليار دولار، عن تأسيس مقر جديد لمكتب عائلته «إليسيوم مانجمنت»، في سوق أبوظبي العالمي (أبوظبي العالمي).

وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية، على العلاقات العميقة التي تربط بلاك بالمنطقة، والتي اكتسبها على مدار 30 عاماً، من خلال قيادته لشركة «أبولو»، وهي شركة عالمية في مجال إدارة الأصول البديلة، وتدير حالياً ما يقارب 700 مليار دولار أمريكي، وتعكس التزام «بلاك» المتزايد ببذل المزيد من الجهود في المنطقة.

وسيعمل المكتب الجديد، كأول مكتب دولي لشركة «إليسيوم مانجمنت». وقد استعانت «سيميتار» بفريق من المحترفين المخضرمين، من بينهم المستثمر في مجال التمويل «أسد الحسيني». وسيعمل «الحسيني»، إلى جانب «بن» نجل «بلاك»، على بناء منصة الائتمان «فورتينبراس».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز