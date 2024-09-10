بنك الصين يدرج سندات بـ 400 مليون دولار في ناسداك دبي

المصدر: دبي - البيان

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رحبت ناسداك دبي بإدراج سندات خضراء بقيمة 400 مليون دولار من قبل بنك الصين (فرع دبي)، وهو أحد أكبر أربعة بنوك تجارية مملوكة للدولة في الصين.

ومُنح هذا الإصدار، والمستحق في عام 2027، تصنيفاً بدرجة «A» من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، وهو جزء من برنامج السندات متوسطة الأجل الخاص ببنك الصين والبالغة قيمته 40 مليار دولار أمريكي. والجدير بالذكر أن السندات المدرجة بسعر فائدة متغير تم إصدارها كسندات خضراء، حيث يعتزم البنك استخدام صافي عائدات الإصدار لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع خضراء تستوفي المعايير المطلوبة.

وبهذا الإدراج الجديد، ترتفع القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في ناسداك دبي من قبل بنك الصين، بما فيها إدراجات فرعي لوكسمبورج ودبي، إلى 1.47 مليار دولار.

ويشكل هذا الإدراج خطوة مهمة ستعزز محفظة ناسداك دبي من الإصدارات المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتصل قيمتها إلى 30 مليار دولار ، فيما وصل إجمالي السندات المدرجة إلى 41 مليار دولار.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يسرنا أن نرحب بإدراج السندات الخضراء من الصين (فرع دبي) في ناسداك دبي، في خطوة تسلط الضوء على مكانة ودور دبي كوجهة رئيسية للجهات المصدرة العالمية، وتعكس عمق العلاقة التي تربط دولة الإمارات والصين. ويؤكد هذا الإدراج الناجح أيضاً مستوى الطلب المتزايد من قبل المستثمرين الدوليين الباحثين عن منظومة مالية مستدامة ومزدهرة في المنطقة».

وأشارت أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي؛ إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة والقائمة حالياً تشهد أفضل فتراتها التاريخية، بفضل الثقة السياسية المتبادلة القوية والعميقة والتعاون المالي المزدهر.

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