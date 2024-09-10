الإمارات تشارك بندوة «الإيكاو» عن التنقل الجوي المتقدم

المصدر: دبي - البيان

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تشارك الإمارات في أعمال الدورة الأولى لندوة منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) حول التنقل الجوي المتقدم، والمعرض المصاحب لها، والتي تُعقد في سبتمبر الجاري بمدينة مونتريال في كندا. تأتي مشاركة الدولة من خلال وفد رسمي برئاسة سيف السويدي، مدير عام الهيئة.

وقال سيف السويدي: إن قطاع النقل الجوي قطاع سريع التطور ومفهوم التنقل الجوي المتقدم أصبح اليوم محورياً في الرؤية المستقبلية الطموحة لدولة الإمارات، كما يمثل ركيزة أساسية في تعزيز التحول نحو وسائل التنقل المستدامة. وقد حققت الدولة تقدماً ملموساً في هذا المجال، حيث كانت سباقة في إصدار لوائح لتنظيم التنقل الجوي في المناطق الحضرية، من خلال إصدار اللوائح الخاصة بالتاكسي الجوي والموانئ العمودية، وهي اللوائح التي تضع الأساس للبنية التحتية المستقبلية لمنظومة نقل جوي آمنة وفعالة داخل المدن، وذلك تمهيداً لتشغيل أول تاكسي جوي في دبي بحلول عام 2026.

وأكد محمد السلامي، رئيس دائرة الطيران المدني في الفجيرة أن المشاركة تؤكد التزام الدائرة ومؤسساتها بدعم المبادرات الرائدة للإمارات في تشكيل مستقبل التنقل الجوي المتقدم، بما في ذلك تطوير الأنظمة والبنية التحتية الخاصة بالطائرات الكهربائية القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي والمطارات المخصصة لهذا النوع من الطائرات. ونحن ملتزمون بالتعاون مع الأطراف المعنية على مستوى الدولة والعالم، وتبادل المعرفة، واستكشاف أحدث التقنيات التي ستحدد ملامح المرحلة القادمة في مجال الطيران.

وقال محمد لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: يلعب هذا التجمع دوراً حاسماً في التخطيط لمستقبل الطيران، ويحظى بمشاركة واسعة من أبرز الجهات المؤثرة في هذا المجال. وأضاف إنّ تشجيع التعاون الدولي والمشاركة الفعّالة في الأحداث المحلية والإقليمية لتبادل الخبرات تُعتبر الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة التحديات المستقبليّة وتحقيق النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي.

وقال عبدالله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل: تجسد مشاركتنا التزام أبوظبي الراسخ بريادة الابتكار في مجال البنية التحتية للنقل. ويُمثل هذا الحدث فرصة استراتيجية لاستعراض رؤيتنا في ابتكار وتطوير المهابط العمودية الكهربائية وقطاع النقل الجوي المدني مع الحرص على تطبيق معايير تقنية عالمية تواكب أحدث التطورات.

وقال شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: إن الإمارات في رحلة طموحة لتقود الابتكار في مجال الطيران. نحن اليوم نمهد الطريق للتطورات في أنظمة الدفع في الطائرات، وديناميكا الهواء والأنظمة الذكية، واستكشاف الفضاء، مما يسهم في تشكيل مستقبل التنقل الجوي المتقدم.

وقال وليد المسماري، رئيس قطاع الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية في مجموعة إيدج: سنقدم خلال المشاركة مجموعة من الحلول المتطورة، ويشمل ذلك Vega UTM، وهو حلّ لإدارة حركة الطائرات دون طيار، ذاتية التشغيل تم تطويره مع شركائنا، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات التي تتيح التشغيل الآمن للطائرات أثناء عمليات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، وذلك في أكثر المجالات الجوية تعقيداً.

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