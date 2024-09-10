80 متحدثاً في منتدى الشارقة للاستثمار 2024

المصدر: الشارقة - وام

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يشهد منتدى الشارقة للاستثمار في دورته السابعة، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، يومي 18 و19 سبتمبر الحالي، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات برنامجاً حافلاً بالفعاليات المتنوعة، التي تهدف إلى تمكين المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بمشاركة أكثر من 80 متحدثاً من نخبة الخبراء والقيادات الاقتصادية.

وتضمن قائمة شركاء ورعاة دورته السابعة، 17 شريكاً من المؤسسات الحكومية والشركات الرائدة في القطاعات الاستثمارية والمالية والعقارية والتعليمية والإعلامية والاستدامة، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف ورؤية المنتدى في دعم مستقبل الاقتصادات الذكية.

وقال مروان صالح العجلة، المنسق العام للجنة منتدى الشارقة للاستثمار: إن التعاون مع شركاء ورعاة المنتدى يأتي انطلاقاً من أن أي حدث اقتصادي له تأثير واسع لا يمكن أن يزدهر ويحقق أهدافه منفرداً دون شراكات استراتيجية، فمن خلال شركائنا الداعمين نسعى إلى توحيد الجهود، ومشاركة الخبرات،.

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