شركة قصر الأواني تختار الإمارات للتوسع خارج السعودية

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت شركة قصر الأواني أول معارضها في الإمارات، بحضور مدير غرفة تجارة وصناعة الشارقة، محمد العوضي ورئيس مجلس إدارة شركة قصر الأواني، وإبراهيم بن محمد السيف، وسامي بن إبراهيم السيف، الرئيس التنفيذي للشركة. كما شهد الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة.

يُعد هذا المعرض الأول خارج المملكة العربية السعودية والـ 56 في سلسلة معارض الشركة، ويقام المعرض في إمارة الشارقة على مساحة تزيد عن 2500 متر مربع. يقدم خيارات متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، حيث يحتوي على أكثر من 20 ألف منتج من الأواني المنزلية وأطقم الضيافة والأجهزة الكهربائية، والتي تتميز بجودتها العالية وأسعارها المناسبة لجميع شرائح المجتمع.

أعرب محمد العوضي عن سعادته بالمشاركة في افتتاح المعرض الأول في الإمارات، مشيراً إلى أن هذه النجاحات المتتالية جاءت نتيجة للثقة المكتسبة والاسم العريق للشركة والمنتجات المقدمة، وتمنى التوفيق للمزيد من النجاحات.

وقال سامي السيف، الرئيس التنفيذي: هذا المعرض رقم 56 بعد رحلة التوسع في جميع مناطق المملكة، ونفتتح المعرض الأول خارج المملكة العربية السعودية في الإمارات، تحديداً في إمارة الشارقة، ويعتبر هذا المعرض بذرة لتوسيع نطاقنا والوصول إلى عملائنا في دولة الإمارات. ويحقق معرض الشارقة جزءاً من أهداف استراتيجيتنا للتوسع خارج المملكة، من خلال تعزيز تواجدنا وتوفير احتياجات عملائنا بمعايير عالمية. نعتزم مواصلة الانتشار من خلال فتح المزيد من المعارض خلال الفترة القادمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز