400 شركة لإدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن إجراء تحديثات عدة تساهم في تعزيز مكانته كمركز عالمي مفضّل لشركات إدارة الثروات والأصول.

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: يشهد قطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي نمواً متسارعاً يفوق معدلات السوق، مما يؤكّد مكانة المركز كوجهة مفضلة لشركات هذا القطاع على مستوى المنطقة. ومع وجود أكثر من 400 شركة لإدارة الثروات والأصول تعمل انطلاقاً من المركز، واستجابةً للطلب المتزايد من صناديق التحوط ومنصات الصناديق وشركات إدارة الأصول المتخصصة، يسعدنا إطلاق «مركز صناديق التحوط التابع لمركز دبي المالي العالمي».

ويستقطب مركز دبي المالي العالمي أعداداً متزايدة من شركات إدارة الثروات والأصول، حيث ارتفع عدد هذه الشركات فيه من 350 شركة في نهاية عام 2023 إلى أكثر من 400 شركة الآن محققاً نمواً يفوق نمو سوق المناطق المالية الحرة في دولة الإمارات بعشرة أضعاف. وتواصل منظومة صناديق التحوط في المركز نموّها وازدهارها، حيث يضم حالياً 60 صندوق تحوّط خالص، بما في ذلك 44 صندوقاً من «نادي المليار دولار».

ويعكس هذا النمو قوة منظومة إدارة الثروات والأصول في المركز المالي، والذي انضمت إليه مؤخراً العديد من صناديق التحوط مُتعددة الاستراتيجيات، ومنصّات الصناديق، وحلول الاستضافة التنظيمية لإدارة الاستثمارات، ومديري الأصول العالميين. وتشمل قائمة الشركات العاملة ضمن المركز: أول فندز؛ أستر كابيتال مانجمنت؛ بلو كريست؛ ؛ إيسلر كابيتال المحدودة (مركز دبي المالي العالمي)؛ جي إن إي بارتنرز؛ بولين كابيتال مانجمنت؛ برينسيبال إنفستور مانجمنت المحدودة (مركز دبي المالي العالمي)؛ تي سي دبليو لإدارة الاستثمار؛ تيودور كابيتال، وشركة ويستبيك.

ويطمح مركز دبي المالي العالمي في الربع الأول من عام 2025 إلى إنشاء بيئة عمل شاملة تستوعب مجموعة واسعة من الكيانات المالية، بما في ذلك صناديق التحوط ومنصات الصناديق وشركات إدارة الأصول المتخصصة، يدعمه في ذلك نموّه المطّرد ومحفظة مشاريعه الاستثنائية.

ويمثل «مركز صناديق التحوط التابع لمركز دبي المالي العالمي» الخيار الأمثل للشركات والمواهب الطموحة التي تسعى للنمو والتطور، حيث يوفر بيئة عمل مرنة تشجع على التعاون والتواصل الفعال بين الخبراء. ويمكن للمتقدمين من شركات إدارة الثروات والأصول الانضمام إلى قائمة الانتظار الآن، حيث يتم تخصيص الأماكن على أساس أسبقية الحضور.

يعد «مركز صناديق التحوط التابع لمركز دبي المالي العالمي» أحدث مبادرة استراتيجية لتطوير قطاع إدارة الثروات والأصول، إلى جانب خطط عمل أخرى حديثة، بما في ذلك الشراكات مع جمعية إدارة الاستثمار البديل (AIMA)، وديل كاتاليست، وإتش إف ماركتس، ومجلس معايير الاستثمارات البديلة (SBAI).

آفاق واعدة

يتناول تقرير صادر عن مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية أحدث الاتجاهات في مجال إدارة الثروات والأصول العالمية.

وأظهر التقرير تسجيل الإمارات أكبر نسبة نمو كمركز للحجز، حيث شهدت الدولة نمواً بنسبة 9% في الأصول المدارة، وهذا أعلى من أي مركز حجز آخر في عام 2023. ويوضح التقرير سبل استفادة مركز دبي المالي العالمي من تدفقات الثروة إلى دبي والمنطقة، بما في ذلك زيادة أعداد ذوي الملاءة المالية العالية مثل أصحاب الملايين، والـ«سنتي-مليونير»، والمكاتب العائلية، والشركات المالية الرائدة. وتضم دبي 62% من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة، ومن المتوقع أن تشهد دولة الإمارات أكبر زيادة صافية في أعداد أصحاب الملايين مع استقبالها نحو 6700 آخرين في عام 2024.

ويسلّط التقرير الضوء على دبي باعتبارها نموذجاً لقاعدة متنامية من مديري الصناديق والمستثمرين، حيث تتمتع بميزة مضاعفة كبيئة خصبة للاستثمار بسبب وجود قاعدة متينة وضخمة من رأس المال العام والخاص، فضلاً عن الموقع المستقر الذي تتمتع به المدينة والمناسب للأعمال التجارية، حيث يمكن الوصول إلى أكثر من 40 كياناً إقليمياً؛ بما في ذلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وصندوق دبي للاستثمارات. علاوةً على ذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من رؤوس أموال خاصة تصل قيمتها إلى 3.5 تريليون دولار، حيث تعد دبي عاصمة رأس المال الخاص مع احتضانها أكبر تجمعٍ لأصحاب الثروات في المنطقة.

ويشير التقرير أيضاً إلى تفوق دبي في توفير خيارات نمط حياة تناسب احتياجات أصحاب المواهب العالية وعائلاتهم.

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