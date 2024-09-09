2.8 مليار درهم حجم التداولات العقارية بالشارقة خلال أغسطس

المصدر: الشارقة - البيان

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حافظ القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال شهر أغسطس الماضي على زخمه، مسجلاً تداولات عقارية بقيمة 2.8 مليار درهم، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 3055 معاملة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 7 ملايين قدم مربعة، خلال ذات الفترة، وذلك حسب ما كشف عنه «تقرير حركة التداولات العقارية»، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الإمارة.

وأوضحت إحصاءات التقرير أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر أغسطس، وصلت إلى 3055 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1054 معاملة، بنسبة 34.5 % من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 342 معاملة، بنسبة 11.2 % من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 677 مليون درهم، بينما بلغ عدد باقي معاملات التصرفات الأخرى 1659 معاملة، ونسبتها 54.3 % من العدد الكلي للمعاملات.

جرت معاملات البيع في 105 مناطق موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفي ما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 403 أراضي فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية إلى 242 معاملة، في حين بلغت معاملات الأبراج المفرزة 409 معاملات.

وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 948 معاملة، في حين واصلت منطقة مويلح التجارية، تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بعدد 271 معاملة، تلتها منطقة تلال بـ 86 معاملة، ثم منطقة الخان بـ 83 معاملة، وروضة القرط بـ 77 معاملة.

وأما المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 238.5 مليون درهم، تلتها منطقة تلال بـ 136.7 مليون درهم، ثم منطقة الممزر بـ 89.9 مليون درهم، ومنطقة الصجعة الصناعية بـ 89.3 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى، بلغ إجمالي معاملات البيع 78 معاملة، تركزت أغلبها في المدينة القاسمية بواقع 52 معاملة، والتي كانت أيضاً أعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي، الذي بلغ 30 مليون درهم.

بينما جرت 12 معاملة بيع في مدينة خورفكان، حيث تصدرت منطقتي حي الحراي الصناعية، وحي الحراي التجارية بـ 3 معاملات لكل منهما، فيما جاءت منطقة «حي الغرب»، كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ 1.6 مليون درهم.

وفي مدينة كلباء، جرت 16 معاملة بيع تصدرتها منطقتي «تجارية كلباء»، و«السور 4» بـ 3 معاملات لكل منهما، بينما كانت منطقة «السور1» أعلى منطقة بحجم التداول النقدي بـ 4.1 ملايين درهم.

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