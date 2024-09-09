أنجيلا كيال تُحضر خبرتها في التصميم الداخلي الفاخر وعالمها المليء بالإبداع إلى دبي

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أنجيلا كيال، الاسم البارز في عالم التصميم الداخلي، وصاحبة الخبرة الطويلة والمسيرة الحافلة بالإبداعات، والشهيرة بتصاميمها الفاخرة والمبتكرة، حضرت إلى دبي حاملةً معها الكثير من الأفكار الكفيلة بإحداث "انقلابٍ إيجابيّ" في مفاهيم التصميم الداخليّ الحيويّ والمزدهر في المدينة. تعتمد أنجيلا أسلوباً مميّزاً، يمزج بسلاسةٍ بين أناقة الشكل وعملانية الأداء، وتشتهر باستخدامها نمطاً فريداً يشمل الأقمشة الغنية التنويع ولوحات الألوان المتقنة والاهتمام الملفت بأدقّ بالتفاصيل.

تمتلك أنجيلا خلفيةً أكاديمية غنية، إذ حازت على شهادةٍ في علم النفس من "جامعة جلاسكو"، قبل انتقالها إلى "برايتون" في إنجلترا، حيث أشبعت شغفها بالهندسة الداخلية في "جامعة برايتون". في المراحل المبكرة من مشوارها المهنيّ، تولّت أنجيلا منصب رئيسة قسم الهندسة والتصميم الداخلي في شركةٍ هندسية مرموقة لمدة عامين، صقلت خلالهما خبرتها العملية وأغنت رؤيتها الإبداعية.

انطلاقاً من سعيها الثابت والمتواصل إلى تحقيق التميّز في كل ما تقوم به، أسست أنجيلا شركتها الخاصة للتصميم الداخلي، والتي سرعان ما حقّقت شهرةً واسعة بفضل تصاميمها المذهلة التي تغني المساحات المتنوّعة بالجمال وتضفي عليها الأناقة والراحة. كما أكسبها التزامها بالجودة رضا مئات العملاء من مختلف أنحاء العالم، وعزّز موقعها الرائد بين أبرز مصمّمي الديكور الداخلي في فلسطين.

تتمحور فلسفة التصميم الداخلي الخاصة بأنجيلا حول فكرةٍ راسخة تقول إنّ كل منزل يجب أن يجسد في الواقع شخصية مالكه وأسلوب حياته. والتزاماً منها بالفكرة الداعية إلى "بناء الأحلام لا الجدران"، تحرص أنجيلا على تكييف تصاميمها لتلاقي نمط حياة عملائها ورؤيتهم ومفاهيمهم الخاصة، بما يضمن أن يحتضن كل مشروعٍ لها الشخصية الفريدة والطاقة الذاتية لمن يقيمون في هذه المساحات. هذا النهج المبتكر أتاح لأنجيلا ليس إنشاء مساحةٍ مريحة عملياً ورائعة جمالياً فحسب، إنما لها أيضاً أبعادٌ مدروسة في العمق، لتلاقي تطلعات وشخصية عملائها.

أنجيلا هي زوجة لاعب كرة قدم شهير، وأمّ لثلاثة أبناء، تستمدّ إلهامها من عائلتها، وتترجم طاقتها الحيوية وشغفها بالعمل إلى تصاميم داخلية استثنائية، وهي في طور إحضار أسلوبها الفريد الذي يجمع بين جماليات الأشكال المعاصرة والتصاميم الخالدة إلى دبي، المدينة التي لطالما تملّكها الإعجاب بها.

تتطلّع أنجيلا كيال بكل حماسةٍ للتعاون مع عملاء يشاركونها شغفها في ابتكار مساحاتٍ عنوانها الراحة والفخامة وتجسد طابعهم الشخصي، مع التزامها بفهم واحترام الرغبات الفردية لكلٍّ منهم، بما يضمن أنّ أيّ مشروعٍ تناقشه وتعمل عليه مع كل شخص، ستكون نتيجته المنزل الذي لطالما حلم بامتلاكه.

حضور أنجيلا كيال إلى دبي يشكل فصلاً جديداً في مسار مشوراها المهنيّ المستمرّ والحافل بالنجاحات والإنجازات المشهود لها، كما يمنحها آفاقاً جديدة تواصل من خلالها إنشاء مساحاتٍ استثنائية تجسد مفهومها الخاص للتصميم الداخلي وتفانيها في العمل بحِرفية مطلقة واهتمامها بأدقّ التفاصيل.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة حساب أنجيلا كيال على تطبيق إنستغرام: @angela.kayal.architecture

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