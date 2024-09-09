ناسداك دبي ترحّب بإدراج سندات خضراء بقيمة 400 مليون دولار أمريكي من بنك الصين

المصدر: دبي - البيان

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رحبت ناسداك دبي بإدراج سندات خضراء بقيمة 400 مليون دولار من قبل بنك الصين «فرع دبي»، وهو أحد أكبر أربعة بنوك تجارية مملوكة للدولة في الصين.

ومُنح هذا الإصدار، والمستحق في عام 2027، تصنيفاً بدرجة «A» من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، وهو جزء من برنامج السندات متوسطة الأجل الخاص ببنك الصين والبالغة قيمته 40 مليار دولار أمريكي. والجدير بالذكر أن السندات المدرجة بسعر فائدة متغير تم إصدارها كسندات خضراء، حيث يعتزم البنك استخدام صافي عائدات الإصدار لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع خضراء تستوفي المعايير المطلوبة.

وتستمر ناسداك دبي من خلال دعمها لمبادرات التمويل الأخضر في المساهمة بتعزيز أهداف الاستدامة العالمية عبر توفير منصة داعمة للاستثمارات المسؤولة والترحيب بالإدراجات المبتكرة للجهات المصدرة من جميع أنحاء العالم، وبالتالي تتيح الوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وبهذا الإدراج الجديد، ترتفع القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في ناسداك دبي من قبل بنك الصين، بما فيها إدراجات فرعي لوكسمبورج ودبي، إلى 1.47 مليار دولار.

ويشكل هذا الإدراج خطوة مهمة ستعزز محفظة ناسداك دبي من الإصدارات المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتصل قيمتها إلى 30 مليار دولار أمريكي، فيما وصل إجمالي السندات المدرجة إلى 41 مليار دولار، الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة ناسداك دبي كبورصة رائدة عالمياً في إصدارات أدوات الدخل الثابت وباعتبارها مركزاً محورياً للأدوات المالية المستدامة.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يسرنا أن نرحب بإدراج السندات الخضراء من الصين (فرع دبي) في ناسداك دبي، في خطوة تسلط الضوء على مكانة ودور دبي كوجهة رئيسية للجهات المصدرة العالمية، وتعكس عمق العلاقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والصين. ويؤكد هذا الإدراج الناجح أيضاً مستوى الطلب المتزايد من قبل المستثمرين الدوليين الباحثين عن منظومة مالية مستدامة ومزدهرة في المنطقة».

وأشارت أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي؛ إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة والقائمة حالياً تشهد أفضل فتراتها التاريخية، بفضل الثقة السياسية المتبادلة القوية والعميقة والتعاون المالي المزدهر. وقد أصدرت الدولتان بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى الأربعين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس التعاون الوثيق في مجال التمويل الأخضر والمستدام على وجه التحديد بين المؤسسات المالية لدى الطرفين تطبيق البيان المتعلق بالبيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة، كما يوفر زخماً مالياً يدعم تنفيذ «اتفاق الإمارات» في مؤتمر الأطراف COP28.

يشار إلى أن إدراج السندات الخضراء الجديدة يتزامن مع الاحتفال بمرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين دولة الإمارات والصين. وقد ساهمت هذه الشراكة الاستراتيجية على مدى عقود في تعزيز جهود التعاون المالي بين البلدين، ويشكل إصدار السندات الجديدة شهادة ملموسة على مدى عمق العلاقات الاقتصادية بينهما. وتعد دولة الإمارات شريكاً رئيسياً للصين في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتعاون الطرفان باستمرار لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاستدامة في البلدين.

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