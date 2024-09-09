«فينستريت» تعتزم إطلاق أول منصة تداول رقمية منظمة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «فينستريت»، التابعة لشركة «روريكس القابضة»، عن حصولها على ثمانية تراخيص لكياناتها الفرعية لإطلاق أول منصة رقمية متعددة الأطراف لتداول الأوراق المالية، وخدمات (الإيداع المركزي للأوراق المالية) منصة التمويل الخاصة ضمن منظومة شاملة وموحدة.

ومن شأن هذه الشركة التي تمثل بنية تحتية شاملة للتداول والمدعومة بمجموعة متنوعة من الخدمات والأنشطة المساندة، أن تصبح الأولى من نوعها التي تنشط عبر الأسواق المالية العالمية انطلاقاً من سوق أبوظبي العالمي (أبوظبي العالمي). مستفيدة من التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي تحت تنظيم وإشراف سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، ستوفر «فينستريت» منصة تداول رقمية تتقدم نحو مستقبل أسواق رأس المال بما تتمتع به من قدرات تستجيب للفرص التي توفرها التقنيات الجديدة.

وستكون الكيانات الثلاثة التابعة لـ «فينستريت» أول بنية تحتية منظمة لسوق عالمي، تقدم منظومة شاملة ومتكاملة وخدمات هجينة تجمع بين التقليدي وتلك المدعومة بتقنية «البلوك تشين» للمستثمرين والجهات المصدرة، بما يشمل دورة الأصول المالية بالكامل، ومن بينها المنشأ والإصدار والتداول والتسوية والحفظ.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة روريكس القابضة: «يأتي إطلاق «فينستريت» اليوم، ومنحها ترخيص تقديم الخدمات المالية من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، شهادة على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتبني التقدم التقني وتمكين شمول التجارة العالمية. وأنا على يقين من أن منصة التبادل التجاري الرقمية «فينستريت»، ستوفر للأسواق نهجاً شاملاً نحو التجارة الدولية وتجلب معياراً جديداً لأسواق رأس المال على نطاق عالمي».

ومن جهته، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تجسد المبادرة الرائدة لمنصة «فينستريت» التزام أبوظبي العالمي الراسخ بدفع جهود الابتكار وإعادة صياغة مستقبل التمويل العالمي. ومن خلال إنشاء أول سوق رقمي منظم لتداول الأوراق المالية العامة والخاصة ضمن نطاقنا، فإننا نعمل على ترسيخ مكانة أبوظبي، كمركز مالي عالمي رائد. كما لا يعزز هذا الإطلاق رؤيتنا الاستراتيجية المتمثلة في وضع أبوظبي في قلب معادلة التمويل العالمي وحسب، بل يدفع أيضاً نمو اقتصادنا وارتباطنا بالسوق العالمية».

وقال آجيه هانز راج بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «سيريوس العالمية القابضة» والمدير الإداري لشركة «فينستريت»: «من خلال هذه المبادرة نواصل مهمتنا لتنويع أجندة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث ستوفر «فينستريت» الأساس لبنية تحتية جديدة ومبتكرة ستتيح للمتعاملين مع الأسواق المالية العالمية، تحقيق طموحاتهم في جمع رؤوس الأموال والمساهمة في قصة النمو والازدهار التي تسطرها الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها».

كما قالت سونيدي باسان، الرئيس التنفيذي لشركة «فينستريت» المحدودة: «من خلال تسخير قدرات البنية التحتية المبتكرة والمعرفة العميقة بالسوق التي تتمتع بها شركة «فينستريت»، سنتمكن من فتح آفاق جديدة للاستثمار والتداول للمصدرين والمستثمرين داخل المنطقة وخارجها».

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