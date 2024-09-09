«بن غاطي» تكشف عن مشاريع جديدة في الجداف بقيمة استثمارية 4 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بن غاطي للتطوير العقاري عن إطلاقها لأول مشاريعها لهذا العام في منطقة الجداف، «بن غاطي جوست». يأتي هذا المشروع بعد الطلب المتزايد على مشاريع العلامة في السوق بعد مرور عامين من أخر إطلاق للشركة في المنطقة.

ويتكون المشروع الجديد من 770 وحدة سكنية، كما سيضم مشروع «بن غاطي جوست» ست وحدات تجارية مميزة، لخدمة مجتمع الملاك والمقيمين.

هذا وقد حققت عقارات بن غاطي مكاسب رأسمالية كبيرة للمستثمرين، حيث سجلت مشاريع المطور السابقة مكاسب رأسمالية تصل إلى 40%. يعد مشروع «بن غاطي جوست» بفرص استثمارية استثنائية مع عوائد إيجارية عالية داخل منطقة الجداف. وبالإضافة إلى العوائد الجذابة، يقدم المشروع أيضًا فرصة حصرية لمحبي اقتناء ملاذهم الخاص لقضاء العطلات والاستفادة من وسائل الراحة الفاخرة والموقع المتميز.

ويضم المشروع مجموعة من المرافق الفاخرة والخدمات المستوحاة من طراز الفنادق، وتشمل مسابح ومنطقة مخصصة للألعاب. كما يتوفر في المشروع صالة رياضية مجهزة بالكامل، وحديقة واسعة، ومضمار خاص للجري، بالإضافة إلى منصة تتميز بإطلالات بانورامية على أفق المدينة. وتعتبر الجداف من المواقع الأكثر طلبًا حيث تتيح المنطقة سهولة الوصول إلى المعالم الرئيسية مثل واجهة الجداف المائية، ووسط مدينة دبي، وقصر زعبيل، ومركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي الطبية، ودبي فستيفال سيتي.

وبمناسبة إطلاق المشروع، قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة: «يسعدنا العودة إلى منطقة الجداف بمشروعنا الفخم بن غاطي جوست. هذا المشروع يعزز التزامنا بتقديم مشاريع عقارية متطورة تمثل إضافة حقيقية للسوق. دفعنا الطلب والإقبال الهائل من السوق إلى إبداع هذا التطوير الاستثنائي، ونحن واثقون أن هذا المشروع سيضع معايير جديدة للحياة الراقية والعصرية في دبي.»

تواصل بن غاطي تعزيز تميزها من خلال مشروع «بن غاطي جوست»، بهدف تقديم تجربة معيشية وفرص استثمارية لا مثيل لها في واحدة من أكثر المجتمعات جذبًا وإقبالًا على السكن والاستثمار في دبي.

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