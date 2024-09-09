5.3 مليارات توزيعات أرباح 7 شركات بدبي في النصف الأول

المصدر: دبي - محمد عباس

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أعلنت 7 شركات مدرجة في سوق دبي المالي عن توزيعات نقدية مرحلية لمساهميها بلغت 5.3 مليارات درهم عن النصف الأول من العام 2024. ووفق إحصاء أجرته «البيان»، بالاعتماد على البيانات والقوائم المالية المعلنة من قبل تلك الشركات، وهي: «ديوا، ودو، وسالك، وتاكسي دبي، وتيكوم، وسبينس، وأمانات القابضة»، وصلت حصة الشركات التابعة لحكومة دبي، وهي 5 شركات، نحو 5.1 مليارات درهم بنسبة 96.4% من إجمالي الأرباح الموزعة للشركات السبع.

التوزيعات

- «ديوا»: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن أكبر توزيعات نصفية في سوق دبي بقيمة بلغت 3.1 مليارات درهم، حيث وافق مجلس الإدارة لـ«ديوا» المنعقد بتاريخ 8 أغسطس، على توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بمقدار 3.1 مليارات درهم «ما يعادل 6.2 فلوس للسهم» عن النصف الأول 2024.

- «دو»: جاءت في المركز الثاني شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، حيث وافق مجلس الإدارة للشركة المنعقد بتاريخ 22 يوليو 2024، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 906 ملايين درهم بنسبة 20 % من رأس المال «ما يعادل 20 فلساً للسهم» عن النصف الأول 2024.

- «سالك»: أقر مجلس الإدارة لشركة سالك المنعقد بتاريخ 13 أغسطس توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بقيمة 544 مليون درهم «ما يعادل 7.26 فلوس للسهم» عن النصف الأول 2024.

- «تيكوم»: أقر مجلس إدارة مجموعة «تيكوم»، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 1 أغسطس، توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بقيمة 400 مليون درهم «ما يعادل 8 فلوس للسهم» عن النصف الأول.

- «تاكسي دبي»: أعلنت «تاكسي دبي» عن توزيع 159 مليون درهم، حيث وافق مجلس الإدارة للشركة، المنعقد بتاريخ 25 يوليو، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين من رأس المال بمقدار 6.37 فلوس للسهم عن النصف الأول 2024، بناء على موافقة الجمعية العمومية في 28 مارس 2024، وتمثل 85 % من صافي الربح للفترة.

- «سبينس»: أعلنت «سبينس» عن توزيعات أرباح 102 مليون درهم في النصف الأول 2024، حيث أقر مجلس الإدارة للشركة، المنعقد، بتاريخ 7 أغسطس، توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بما يعادل 2.85 فلس للسهم عن النصف الأول 2024.

- «أمانات القابضة»: وافق مجلس إدارة شركة أمانات القابضة، المنعقد بتاريخ 14 أغسطس، على توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بقيمة 75 مليون درهم بنسبة 3 % «ما يعادل 3 فلوس للسهم» عن النصف الأول 2024.

أعلى عائدات بالمنطقة

وأكد المحلل المالي حسام الحسيني أن التوزيعات المعلنة توفر عائدات على الاستثمار في الأسهم تعد الأعلى في المنطقة، في ظل انخفاض أسعار الأسهم بسوق دبي، لافتاً إلى أن المستثمرين سيعيدون استثمار التوزيعات مرة أخرى في السوق، للاستفادة من الأرباح المرتفعة.

وقال الحسيني: «التوزيعات أحد العوامل التي تجذب الاستثمارات إلى الشركات»، متوقعاً استمرار الأرباح القوية للشركات بدبي خلال الفترة المقبلة.

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