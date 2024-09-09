تطوير «وان سكاي بارك» بـ 800 مليون درهم في قرية جميرا الدائرية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إيمان للتطوير»، شركة تطوير العقارات السكنية ومقرها دبي، عن تعاونها مع شركة «سيراميك فرزاتشي» لتطوير «وان سكاي بارك»، المشروع متعدد الاستخدامات في قرية جميرا الدائرية، الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 800 مليون درهم.

ويتكون المشروع من البرجين A وB، اللذين يضمان 23 و37 طابقاً على التوالي، حيث يتميز كل منهما بسطح «سكاي ديك» مذهل. ويهدف «وان سكاي بارك» إلى استقطاب السكان الذين يقدرون نمط الحياة الذي يتسم بأعلى درجة من الرقي والفخامة، بفضل ما يحتضنه المشروع من مزيج من الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم ومساكن البنتهاوس الراقية.

ووقع إسماعيل مارفاني، الرئيس التنفيذي لشركة «إيمان للتطوير»، اتفاقية مع سالم رفاعي، المتحدث باسم شركة «سيراميك فرزاتشي».

وسيتضمن المشروع مجموعة متنوعة من وسائل الراحة، بما في ذلك صالة رياضية على السطح، ومراكز متعددة للياقة البدنية والصحة، إضافة إلى Sky Deck، وهو مركز اجتماعي حصري مع إطلالات بانورامية على أفق دبي. ومن المقرر استكمال مشروع «وان سكاي بارك» في الربع الرابع من عام 2027، وسيدمج بين الممارسات المستدامة المتطورة وشهادات المباني الخضراء لضمان بيئة معيشية صديقة للبيئة، بما يتماشى مع معايير «إيمان للتطوير» الخاصة بالجودة والمسؤولية البيئية.

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