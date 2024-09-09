5270 غرفة فندقية متوسطة تدخل سوق دبي في 3 سنوات

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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عززت دبي محفظتها في سوق الفنادق المتوسطة والصغيرة وجهة عالمية تلبي مختلف متطلبات الزوار، بمن فيهم أصحاب الدخل المتوسط، حيث شهدت الإمارة افتتاح 43 منشأة فندقية متوسطة وصغيرة بطاقة 5270 غرفة من الفئات بين النجمة الواحدة والثلاث نجوم في غضون 3 سنوات، وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة.

وأظهر تحليل «البيان» للإحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة أن حجم سوق الفنادق الصغيرة والمتوسطة ارتفع من23.62 ألف غرفة في يوليو من عام 2021 إلى 28.89 ألف غرفة بنهاية يوليو من العام الجاري.

كما ارتفع عدد منشآت الفنادق المتوسطة والصغيرة من 232 منشأة في يوليو عام 2021 إلى 275 منشأة بنهاية يوليو من العام الجاري، أي بإضافة 43 منشأة جديدة.

وأظهرت البيانات أنه بنهاية يوليو الماضي استحوذت الغرف الفندقية من فئة نجمة إلى 3 نجوم على نحو 19% من إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي، والذي وصل إلى أكثر من 151.4 ألف غرفة فندقية، بين وصل متوسط إشغال الغرف من هذه الفئة إلى 77%، الأمر الذي يشير إلى حجم الطلب على الفنادق المتوسطة. وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو 151.4 ألف غرفة فندقية ضمن 825 منشأة فندقية، مقابل نحو 148.7 ألفاً ضمن 813 منشأة نهاية يوليو 2023.

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