مجموعة «شاندراماري» تستثمر 5 ملايين درهم في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «شاندراماري»، الشركة المتخصصة في قطاع المطاعم الفاخرة، عن إطلاق مطعمها الجديد «زوردار» باستثمار قدره 5 ملايين درهم. ويعد «زوردار» الإضافة الأحدث إلى سلسلة المطاعم الهندية الشهيرة في الإمارات، حيث يسعى إلى تقديم تجربة لا تضاهى تمزج بين النكهات الهندية التقليدية وتقنيات الطهي الحديثة. ويتميّز المطعم بتقديم أطباق مستوحاة من التنوع الغني للمطابخ الهندية بمختلف مناطقها، ما يجعله وجهة مميزة لعشاق المأكولات الهندية الأصيلة بروح عصرية.

ويستعد مطعم «زوردار» لإطلاق علامات تجارية جديدة في قطاع المطاعم، تشمل مطاعم لبنانية وأخرى هندية شهيرة حيث تخطط مجموعة «شاندراماري» خلال الأشهر المقبلة لاستثمارات إضافية تتراوح قيمتها بين 20 و25 مليون درهم، بهدف تعزيز قطاع المأكولات والمشروبات في مختلف أنحاء المنطقة. وستتركز استراتيجية التوسع مبدئيًا على افتتاح أربعة إلى خمسة فروع جديدة لمطعم «زوردار» داخل الإمارات، قبل التوجه إلى أسواق رئيسية مثل السعودية وقطر والبحرين.

وقال مورالي كومار، رئيس مجلس إدارة مجموعة «شاندراماري» ومؤسس مطعم «زوردار»: «نسعى من خلال مطعم زوردار، إلى تقديم تجربة طعام هندية فريدة تجمع بين الأصالة والابتكار، حيث يحتفي كل طبق بالإرث الغني للمطبخ الهندي مع لمسة عصرية تهدف إلى إبهار ضيوفنا وإدخال السعادة إلى قلوبهم. كما نطمح من خلال زوردار إلى تقديم تجربة طعام لا تُنسى، حيث تحمل كل لقمة حكايةً من النكهة والإبداع.»

ويقدم مطعم «زوردار» قائمة طعام فريدة تضم 75 طبقاً متنوعاً، مستوحى من تراث فن الطهي لـ 16 ولاية وإقليماً في الهند، حيث يتم إعداد كل طبق بعناية فائقة ليقدم للزوار تجربة لا مثيل لها من النكهات الأصيلة. وخلافاً للمطاعم الهندية التقليدية التي تقدم قائمة محدودة من الأطباق، يقدم «زوردار» تجربة طعام ديناميكية ومتنوعة، حيث يعكس كل طبق في قائمته الأصالة والابتكار اللذين يميزان المطعم، مقدماً للضيوف خلاصة فنون الطهي الهندية من مختلف أنحاء البلاد، بدءاً من شوارع العاصمة مومباي الصاخبة وصولاً إلى مطابخ ولاية غوا الساحلية الخلابة.

وقال سورش بابو، مؤسس مطعم «زوردار»: «زوردار لن يكون مجرد مطعم؛ بل وجهةٌ يقصدها الباحثون عن الأصالة والتميز، حيث يتخطى التزامنا بالجودة حدود المطبخ ليشمل الأجواء المصممة بعناية والخدمة المخصصة لمراعاة تفضيلات ضيوفنا الكرام، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأهمية خلق بيئة يشعر فيها الضيوف وكأنهم في منازلهم بينما نأخذهم في رحلة التذوّق التي تكرّم تقاليد الهند الغنية.»

ويعتبر مطعم «زوردار» الإضافة الأحدث إلى سلسلة مشاريع مجموعة «شاندراماري» المتميزة، والتي تضم مؤسسات مرموقة مثل «روكستار»، ومطاعم «جيهانجير» في مدينة العين، والمنخول، والبرشاء، ومطعم «ملك الطاووق». ويعكس هذا المشروع الجديد التزام المجموعة الراسخ بالتميز في مختلف قطاعات أعمالها، والتي تشمل الضيافة، والتعليم، وعلوم الفضاء، والتكنولوجيا.

وقالت سوماثي مورالي كومار، مديرة مجلس إدارة مجموعة «شاندراماري» والشريكة المؤسسة لمطعم «زوردار»: «يشهد مجال فنون الطهي في الإمارات تطوراً متسارعاً، يعززه سوق متنوع وديناميكي يتطلع باستمرار إلى تجارب ونكهات جديدة. ولا يقتصر هذا النمو على عكس ثقافة الطهي الغنية في المنطقة فحسب، بل يتيح أيضًا فرصًا واعدة للإبداع في تقديم تجارب طهي استثنائية تلبي تطلعات العملاء. كما يساهم التوسع الكبير في قطاع فنون الطهي في خلق آفاق رحبة وفرص لاتعوض للمطاعم ورواد الأعمال في هذا المجال لتحقيق النجاح والمساهمة في إثراء ثقافة الطعام في دولة الإمارات.»

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