إطلاق مشروع «وان بلفري» في دبي بـ 350 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة HMB Homes للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع One Beverly، وهو مشروع بقيمة 350 مليون درهم مستوحى من الأناقة الباريسية. ويقع في قلب أرجان في دبي.

وباعتباره المشروع الرائد لشركة HMB Homes، يتميز one beverly بتصميماته السكنية الدقيقة، حيث يوفر 381 شقة رائعة تشمل استوديوهات ووحدات من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم بأسعار تبدأ من 650 ألف درهم و8 محلات تجارية. تم تصميم كل منزل باهتمام بالتفاصيل التي تعكس الأناقة الخالدة للفن الباريسي، وتكملها روح دبي الديناميكية. هذه المساكن ليست مجرد مساحات معيشية ولكنها تم تصميم كل عنصر من التشطيبات الفخمة إلى التكنولوجيا المتطورة بعناية لتوفير تجربة معيشية لا مثيل لها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة HMB Homes للتطوير العقاري: «كانت رؤيتنا لمشروع One Beverly هي خلق مساحة لا تعكس أناقة باريس فحسب، بل تجسد أيضاً الروح الديناميكية لدبي. ويمثل هذا المشروع احتفالاً بالفن والتصميم وأسلوب الحياة الاستثنائي الذي تقدمه دبي. ويمثل One Beverly منارة للفخامة والثراء والسحر الذي لا مثيل له، فهو تحفة فنية لا تعيد تعريف العظمة فحسب، بل تجسدها بكل تفاصيلها».

كما يتميز One Beverly بمجموعة من أكثر من 30 من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي المصممة لتعزيز الحياة اليومية لسكانها. ومن بين هذه المرافق صالة رياضية حديثة تلبي جميع مستويات اللياقة البدنية، ومسبح يوفر إطلالات بانورامية خلابة، ومسار للجري ذو مناظر طبيعية خلابة لأولئك الذين يقدرون التمارين الرياضية في الهواء الطلق. كما يتم تلبية الاحتياجات الاجتماعية والترفيهية بشكل جيد، حيث توفر صالة السكان مساحة هادئة للاسترخاء، وسينما في الهواء الطلق للترفيه تحت النجوم، وملعب متعدد الاستعمال يستوعب مختلف الرياضات. سيستمتع عشاق تناول الطعام بمنطقة تناول الطعام المصممة بأناقة، وهي مثالية للتجمعات الخاصة.

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