2.75 مليار درهم قيمة 212 صفقة كبيرة بسوق دبي منذ بداية 2024

المصدر: دبي - محمد عباس

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شهد سوق دبي المالي تنفيذ 212 صفقة كبيرة بقيمة جاوزت 2.75 مليار درهم على 1.77 مليار سهم منذ بداية العام الجاري.

ووفق رصد لـ«البيان»، استحوذ سوق دبي المالي على نحو 212 صفقة من يناير حتى نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، وتم تنفيذها على 1.77 مليار سهم بقيمة 2.75 مليار درهم.

وفي سبتمبر الجاري، شهد سوق دبي المالي تنفيذ 4 صفقات كبيرة مباشرة على سهم شركة «الأنصاري للخدمات المالية»، إذ تم تنفيذ الصفقات على 21.66 مليون سهم بقيمة 21 مليون درهم بسعر تنفيذ 0.970 درهم للسهم الواحد.

والصفقات الكبيرة تعد آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة، بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة من دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول بها في السوق.

ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، ولا تؤثر أيضاً في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.

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