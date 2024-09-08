«غراث» البريطانية تفتتح مكتباً إقليمياً في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «غراث» البريطانية العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات المالية والتكنولوجيا، توسعها في الشرق الأوسط من خلال افتتاح مكتب جديد في مركز دبي المالي العالمي، وهو ما يمثل علامة فارقة مهمة للشركة في سعيها لتقديم الخدمات المالية وحلول الامتثال التنظيمي مع الابتكار لعملائها المرموقين في المنطقة.

وتدعم «غراث» عدداً من القادة العالميين المهمين، بما في ذلك دويتشه بنك، وفريترد وونترفلود سيكيوريتيز، وستيب تشينج. ومع افتتاح المكتب الجديد في مركز دبي المالي العالمي، تخطط الشركة لتوسيع الخدمات والخبرة إلى قاعدة عملاء أكبر في الشرق الأوسط، وسيعمل المكتب الجديد كمقر للعمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث يقدم خدمات محلية مع دعم متزايد لقاعدة العملاء المتزايدة باستمرار.

ووصف مات بوفي الرئيس التنفيذي لشركة «غراث»، دبي ومركز دبي المالي العالمي بأنهما مراكز مالية دولية تعكس الابتكار والتقدم. وقال بوفي: إن هذه الخطوة تنسجم تماماً مع رؤية غراث للنمو العالمي والتزامها الراسخ بتقديم خدمات مالية من الدرجة الأولى وتكنولوجيا الامتثال التنظيمي لعملائها. وتتطلع الآن إلى الفرص الجديدة التي سيجلبها هذا التوسع لكل من الشركة وعملائها في الشرق الأوسط.

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