دبي تعيد صياغة مستقبل الضيافة عبر بوابة الابتكار والتكنولوجيا

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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نجحت دبي في ترسيخ مكانتها وجهة رائدة في طليعة الاقتصاد العالمي، بفضل التزامها بتعزيز الإمكانات التكنولوجية، ومعايير الابتكار وقدرتها على تبني منهجية شاملة وطويلة الأمد، للاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية في الارتقاء بتجارب السكان والزوار، وتعزيز الاقتصاد، من خلال استقطاب مزيد من الشركات والمستثمرين.

وإدراكاً لأهمية الاستفادة من التكنولوجيا لرسم ملامح مستقبل قطاعي السفر والضيافة تواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إطلاق مبادرات لرفع معايير الأداء في مختلف القطاعات، بالتوازي مع تطبيق استراتيجيات لتحسين الخدمات السياحية باستخدام تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، كما حرصت الدائرة على تعزيز الابتكار ومنظومة ريادة الأعمال والاستدامة لخلق مسارات جديدة للنمو، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك لتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في مجال الأعمال والترفيه.

جهود استباقية

وفي إطار جهودها الاستباقية لمواءمة عروضها مع التوجهات الناشئة، وتلبية مختلف متطلبات المقيمين والزوار الدوليين، يحرص قطاعا السياحة والضيافة في دبي على توظيف الابتكار، لضمان مواصلة الارتقاء بمستويات منظومة السياحة بالكامل، بدءاً من إجراءات التأشيرة المبسطة وبوابات المطارات الذكية، ووصولاً إلى تسجيل الدخول إلى الفنادق عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والمنصات الرقمية.

تتكامل هذه المنهجية الديناميكية مع التزام دبي بالتميز والتعاون المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، ما جعلها المحفز الرئيسي للتغيير السريع في مختلف أنحاء الإمارة بالاعتماد على البنية التحتية عالمية المستوى ومستويات الخدمة الاستثنائية التي تسهم جميعها في تحسين تجربة الزوار. ويتيح هذا المزيج من الابتكار لزوار الإمارة التعرف على العروض التقليدية والعصرية، التي تقدمها دبي، بالإضافة إلى المساهمة في تسليط الضوء على مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة. وينعكس تنامي شعبية دبي من خلال النمو المستمر في عدد الزوار، حيث استقبلت 8.12 ملايين زائر دولي من يناير إلى مايو 2024، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

مسيرة التقدم

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وانسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، تلتزم دبي بمسيرة التقدم والتحديث مدعومةً ببنيتها التحتية المميزة عالمية المستوى، إلى جانب ما تحتضنه من تجارب فريدة ومعالم جذب استثنائية». ويتجلى التزام دبي الراسخ في تخطي التوقعات، من خلال الدمج السلس للتكنولوجيا في قطاعنا.

إن هذا التآزر الفريد بين الابتكار والتميز التكنولوجي هو شهادة على التزامنا القوي بالتقدم، إلى جانب كونه عاملاً رئيسياً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والرامية إلى جعل دبي أفضل وجهة للزيارة والعيش والعمل. وتواصل دبي التعاون مع الجهات المعنية الرئيسية والشركاء العالميين، لتعزيز ريادتها في مجال السياحة القائمة على التكنولوجيا، مما يضمن الارتقاء بتجارب الزوار لمستويات جديدة من الابتكار.

الخدمات الفندقية

وأطلقت مجموعة جميرا خدمة تسجيل الدخول عبر الهاتف المحمول في عام 2023، لتمثل الحل التكنولوجي الأول في القطاع، الذي يعتمد على التكنولوجيا الرقمية والبيومترية لتوفير عملية وصول سلسة.

وتتوفر الخدمة في مجموعة فنادق ومنتجعات جميرا، بما في ذلك برج العرب جميرا، وفندق جميرا بيتش، وأبراج جميرا الإمارات، حيث يحصل الضيوف على مفتاح رقمي أو تقليدي، كما يمكن تخصيص تجارب شخصية سواء داخل أو خارج المنشأة. ويستخدم رويال أتلانتس النخلة، أحد أحدث المنتجعات الفاخرة في دبي، التكنولوجيا لتعزيز تجارب العافية التي يقدمها للنزلاء، حيث تم تجهيز مركز اللياقة البدنية المتطور في سبا أويكن بأحدث الأجهزة المزودة بتقنيات تكنوجيم، وأجهزة آوت ريس، واستوديو خاص بالتمارين الحية، والدورات الافتراضية بالشراكة مع شركة إل في إل ويل بيينج. كما يضم الفندق عيادة إيون، التي تقدم علاجات عافية مدعومة بالتكنولوجيا.

ويتميز فندق ذا لانا، أول فندق لمجموعة دورشستر كوليكشن في الشرق الأوسط، بموقعه الفريد على شارع مراسي درايف في الخليج التجاري، وأشرف على تصميمه شركة فوستر آند بارتنرز، في حين أبدعت شركة جيليه وبوسييه تصميماته الداخلية. ويضم الفندق الفاخر 225 غرفة وجناحاً، كما يشمل قسم ذا لانا بروميناد المميز بالتصميم المعماري المذهل، والذي يضم مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم، بالإضافة إلى حوض سباحة متماهٍ مع الأفق على سطح الفندق، كما يحتضن ذا لانا أول سبا من علامة ديور العالمية في دولة الإمارات، والذي يستخدم أحدث التقنيات في علاجاته الفريدة مثل تقنية الآيكون وتقشير الجلد بشكل دقيق.

وينفرد فندق دبليو دبي النخلة بموقعه المميز في نخلة جميرا، ويضم 349 غرفة وجناحاً فاخراً مع إطلالات خلابة على الخليج العربي، ومعالم الإمارة المذهلة. ويستخدم الفندق تقنية الواقع المعزز، ليتيح للضيوف مسح الصور في أرجاء الفندق باستخدام هواتفهم الذكية مثل المنحوتات واللوحات، مما يجعلها تنبض بالحياة في عالم افتراضي، كما تم تجهيز كل غرفة بتطبيق للهاتف المحمول، يتيح للضيوف التحكم بتفاصيل إقامتهم حسب تفضيلاتهم، بما في ذلك درجة حرارة الغرفة والإضاءة وعناصر الترفيه.

مستقبل أكثر استدامة

ويأتي التزام دبي بالاستدامة مدفوعاً بمجموعة من المبادرات المبتكرة، التي تسهم في دعم الأهداف المحلية والعالمية. وتدعم مبادرة دبي للسياحة المستدامة، التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، قطاع الضيافة، من خلال مجموعة متنوعة من مبادرات الاستدامة. وتمثل أداة احتساب الكربون أحد العوامل الرئيسية في هذه المبادرة، وهي أداة إلكترونية تعمل منذ إطلاقها في عام 2017 على قياس البصمة الكربونية للفنادق في مختلف أنحاء دبي، وتم تحديث هذه الأداة في عام 2023 لتعمل على تتبع بيانات انبعاثات الكربون في الوقت الحقيقي، مما يسمح للفنادق بتحديد استهلاكها للطاقة وإدارته بفعالية.

وتعمل الجهات المعنية في مختلف أنحاء دبي على تعزيز الاستدامة في قطاع الضيافة من خلال الابتكارات التكنولوجية. وعلى سبيل المثال يضم فندق إن إتش كولكشن دبي النخلة غرفاً تتمتع بكفاءة عالية في استخدام الطاقة، إلى جانب مصنع لتعبئة العبوات الزجاجية، كما يدمج مياه التكثيف الناتجة عن تشغيل مكيفات الهواء في أنظمة مياه الري.

وعقدت وجهة شاطئ الميناء السياحي شراكة مع شركة بي ووتر لتركيب حل تعبئة آلي بالكامل، يوفر مياه نقية تمت تصفيتها وتعبئتها في عبوات زجاجية قابلة لإعادة الاستخدام ومغلفة بالفولاذ المقاوم للصدأ. ويقوم النظام المبتكر بتنقية مياه الصنبور لاستخدامها في فندق دبليو دبي- شاطئ الميناء السياحي، ومنتجع ومنتزه الألعاب المائية لو مريديان شاطئ الميناء السياحي، ومنتجع وﻣﺎرﻳﻨﺎ ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي، كما ارتقى أنداز دبي النخلة بمعايير الاستدامة إلى آفاق جديدة، وذلك من خلال الاستفادة من التقنيات الزراعية المتقدمة لإنتاج المحاصيل الزراعية المائية، ضمن مزرعة حاويات داخلية.

تعزيز الوصول والشمولية

وبوصفها مركزاً عالمياً رائداً في توفير وسائل الراحة المخصصة للسياحة الشاملة والمناسبة لأصحاب الهمم تحرص دبي على ضمان سهولة الوصول إلى شبكة النقل وجميع الفنادق والمطاعم والوجهات السياحية التي تحتضنها.

وتعتمد الجهات المعنية في الإمارة على أحدث الابتكارات التكنولوجية لتجهيز المعالم الرئيسية بالوسائل اللازمة لتسهيل التنقل، بما يشمل تركيب المنحدرات والمصاعد، وتوفير المساحات المخصصة لأصحاب الهمم. وتقود هيئة الطرق والمواصلات جهود التحول الرقمي، من خلال إطلاق خدمة تصاريح المواقف الذكية، التي تتيح لأصحاب الهمم التقدم بطلب للحصول على تصاريح مواقف مجانية عبر الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهواتف المحمولة الخاص بالهيئة، إلى جانب رقمنة خدمات المواقف المجانية. الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي للارتقاء بحفلات الزفاف وتجارب الزوار

وتواصل دبي اتخاذ خطوات مهمة لتسريع وتيرة اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الواقع الافتراضي في مختلف القطاعات. ونظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الدورة الأولى من منتدى حفلات الزفاف في دبي، الذي أثمر عن صياغة توجهات جديدة في وجهات استضافة حفلات الزفاف في الإمارة، تمثلت في تعزيز الابتكار وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في قطاع حفلات الزفاف، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي لكتابة نذور الزواج، وإنشاء الصور الرقمية، واستخدام تقنيات الواقع الافتراضي لخلق تجارب تفاعلية بعد حفل الزفاف.

وتضمن المنتدى جلسة حوارية، ركزت على التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي على حفلات الزفاف، حيث ناقش منظمو الحفلات وقادة القطاع الدور المهم لتحسين المنصات الرقمية المختلفة في مواكبة أحدث التوجهات في وسائل التواصل الاجتماعي، والتعرف على تفاعل مختلف الأجيال مع متابعيهم.

ويقدم موقع «زوروا دبي»، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، جولات افتراضية لأبرز المعالم السياحية، بما في ذلك برج خليفة، وحي الفهيدي التاريخي، وبرج العرب، وأسواق خور دبي. ويتوفر تطبيق «زوروا دبي» للهواتف الذكية بست لغات، ويتيح للمستخدمين الوصول إلى معلومات حول أبرز الوجهات في الإمارة، وتصميم برامج رحلات فريدة، وتخصيص تجربتهم في دبي.

كما يتيح تطبيق جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة تحت إدارة مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لسكان الإمارة وزوارها اكتشاف مختلف الفعاليات والمهرجانات والتجارب، التي تقدمها دبي. وينعكس التحول الرقمي، الذي تشهده دبي في إطلاق جولات افتراضية لأبرز المعالم السياحية في الإمارة، حيث تعتمد منصة دبي 360 على أحدث تقنيات الوسائط المتعددة، والواقع الافتراضي لتوفير مشاهد بانورامية، تتيح استكشاف أبرز معالم دبي من أي مكان في العالم.

التميز في قطاع السياحة

وتواصل دبي تعزيز نمو ريادة الأعمال، من خلال افتتاح مركز انطلاق، المنصة الريادية المخصصة لقطاعات السفر والسياحة والطيران الوحيدة من نوعها على مستوى المنطقة، ويتعاون المركز مع شركائه المرموقين، وهم مجموعة الإمارات ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأكسنتشر ومايكروسوفت وأماديوس ومطارات دبي، لدعم الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة في مراحلها المبكرة والمتقدمة، وذلك من خلال تزويدها بالهيكل الأساسي والتوجيه والأدوات والموارد اللازمة لتطوير منتجات وخدمات سياحية مبتكرة.

ويندرج تأسيس مركز انطلاق في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي بوصفها المركز المفضل لرواد الابتكار والأعمال والاستثمار ووجهة عالمية للعيش والإقامة. ويعتمد المركز منهجية متكاملة لدعم الشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها، حيث يوفر برامج ضمن مسرعات وحاضنات الأعمال ومختبر الأفكار، ويقدم للشركات الناشئة الإرشاد والفرص، التي تتيح لها النمو والتوسع.

دورات تدريبية مبتكرة

وتحرص إمارة دبي على إعداد وتدريب الجيل الجديد من العاملين في قطاع السياحة والضيافة بالاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، ولذلك عمدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى تأسيس كلية السياحة بدبي، وهي واحدة من أبرز الكليات المهنية على مستوى العالم، وتقدم الشهادات الجامعية ودرجات الدبلوم في مجالات السياحة والضيافة، وتنظيم الفعاليات، كما توفر الكلية برامج تأسيسية مصممة خصيصاً للعاملين في قطاع السياحة، مثل المنصة التفاعلية «نهج دبي» للمهنيين الذين يتعاملون مباشرة مع السياح، ومنصة «خبير دبي» لتدريب وكلاء السفر الدوليين. وقدمت منصة «نهج دبي» التفاعلية دورات في السياحة المستدامة والخدمات الشاملة، والتجارب السياحية سهلة الوصول لأكثر من 70 ألف مشارك حتى الآن.

وتواصل دبي مسيرة الابتكار لتقدم نموذجاً بارزاً حول كيفية توظيف التكنولوجيا في تعزيز قطاعي السياحة والضيافة، وذلك لتوفير تجارب لا تُنسى للضيوف، والتعريف بالملامح المستقبلية لهذين القطاعين.

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