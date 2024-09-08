«أليك» تكشف عن استثمارات كبيرة بالاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «أليك»، التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عن استثمارات كبيرة في مجال الاستدامة بدولة الإمارات. جاء ذلك في تقريرها السنوي الأخير حول الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتتضمن أبرز المبادرات البيئية التي أطلقتها المجموعة في الإمارات خلال 2023 استثمارها في مشاريع الطاقة الشمسية.

وأكد باري لويس، الرئيس التنفيذي للشركة، أن 2023 كان عاماً محورياً في قطاع الاستدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث تجسد ذلك في استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب 28) ومؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ، بالإضافة إلى تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024، مؤكداً أن جميع هذه الجهود تهدف إلى تشجيع الممارسات المستدامة والعمل الجماعي.

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