إطلاق «تروبروكر» لتعزيز الشفافية وجودة الخدمات في سوق العقارات

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي اليوم إطلاق برنامج «تروبروكر TruBroker»أول برنامج مكافآت من نوعه تم تصميمه خصيصاً لتقدير جهود الوكلاء العقاريين والارتقاء بتجربة البحث عن العقارات في دولة الإمارات.

ويوفر البرنامج الجديد من بيوت حلاً للتحديات التي تواجه الباحثين في العثور على وسطاء عقاريين موثوقين وإعلانات عقارية دقيقة وذلك من خلال نظام تقييم قائم على الجدارة وكفاءة الخدمة المقدمة. يتضمن البرنامج شارات تعكس جودة الأداء ولوحة المتصدرين التنافسية، الأمر الذي يخلق بيئة تحفيزية للوسطاء العقاريين لتعزيز الفاعلية والتنافسية. يستفيد المستخدمون من خلال التعرف على الوكلاء العقاريين الأكثر كفاءة وبالتالي ضمان الحصول على خدمة عقارية ممتازة وتعامل سلس يتسم بالمصداقية، بينما يتم تمكين الوسطاء العقاريين من خلال استعراض خبراتهم للعامة.

ومع وجود أكثر من 20 ألف وكيل عقاري حالياً على موقع بيوت، يهدف البرنامج إلى تحفيز الوكلاء العقاريين على الالتزام بمعايير عالية من جودة الخدمة والشفافية. من خلال عرضها لخبراء العقارات وخبراء المجمعات السكنية، تسلط المنصة الضوء على الأداء الاستثنائي للوسطاء العقاريين في مجالات مختلفة مثل رضا العملاء، سرعة الاستجابة، ودقة الإعلانات العقارية.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يعد برنامج تروبروكر عاملاً مؤثراً وفعالاً في سوق العقارات، حيث يحدد معايير جديدة لتقدير ومكافأة الوكلاء العقاريين ذوي الأداء الأفضل، مع معالجة قضايا مهمة مثل الشفافية والمصداقية التي أصبحت محورية في هذا السوق، والتي تعد من أكثر المسائل التي تشغل المتعاملين في السوق العقارية. من خلال تكريم الوكلاء العقاريين ومكافأتهم على خدماتهم الاستثنائية، فنحن بذلك لا نعزز تجربة البحث عن العقارات للمستخدمين فحسب، بل ندعم أيضاً الوكلاء والوكالات العقارية للحفاظ على معايير عالية الجودة. بالتزامن مع إطلاقنا الأخير لخدمة التخمين الذكية «ترواستميت» لتخمين قيمة العقارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تم تطويرها بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تلتزم بيوت بوضع معايير جديدة في السوق العقارية وتمكين الباحثين عن العقارات من الوصول إلى مقدمي الخدمة الأفضل والخبراء في هذا المجال».

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