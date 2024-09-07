300 مليون درهم استثمارات «أوشن ليفينج» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

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أطلقت «مدائن المستقبل»، بالتعاون مع «امتلاك العقارية» مشروعها الجديد «أوشن ليفينج» بمنطقة شاطئ العقة في إمارة الفجيرة باستثمارات 300 مليون درهم، على مساحة إجمالية تصل إلى 425 ألف قدم مربعة.

ويوفر «أوشن ليفينج» تقسيطاً بنظام حساب الضمان لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ويتكون من فلل فاخرة، تراعي بمواصفاتها متطلبات الأسرة الخليجية، وتطل مباشرة على خليج عمان.

ويعد مشروع «أوشن ليفينج»، الذي يقع في قلب البحر فرصة استثنائية لمواطني دولة الإمارات، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لامتلاك عقارات فاخرة، تبدأ مساحتها من 7.000 قدم مربعة، وتضم كل فيلا 5 غرف نوم واسعة، ومسبحاً خاصاً، ومصعداً داخلياً، وحديقة مطلة على البحر، تتميز بإطلالات بانورامية أمامية على مياه خليج عمان، وخلفية على جبال العقة، ما يوفر تجربة فريدة من الراحة والاستجمام العائلي.

قال خالد الناصر، رئيس مجلس الإدارة لشركة «مدائن المستقبل»، مطور المشروع، إن توفير هذا النمط من الفلل الحديثة والاستثنائية في تجهيزاتها وموقعها الاستراتيجي يعكس حالة من الراحة، والاستمتاع بنمط حياة راقٍ في بيئة آمنة ومستقرة في إمارة الفجيرة، ويمثل فرصة ثمينة للإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في عقارات فاخرة في واحد من أجمل شواطئ دولة الإمارات، شاطئ العقة، الذي روعي في تصميمه بما يتناسب تماماً مع ثقافة وعادات المجتمع الخليجي، ما يضمن تجربة عيش مريحة وممتعة.

وأوضح زياد عباس، الرئيس التنفيذي لشركة «امتلاك» العقارية، المسوق الحصري للمشروع، أن المشروع يتميز بخطة دفع مرنة، تتيح للمشترين سداد قيمة الفيلا على عدة دفعات، ولأول مرة في الإمارة يوفر المشروع تقسيطاً بنظام حساب الضمان، إضافة إلى خصم خاص يصل إلى 5 % لفترة محدودة، كما توفر الشركة خيارات تمويلية متنوعة، تسهل عملية الشراء دون الحاجة إلى تمويل خارجي، ويمثل مشروع «أوشن ليفينج» إضافة نوعية لسوق العقارات في إمارة الفجيرة، لأنه يركز على العملاء الباحثين عن نمط حياة فاخر وهادئ، ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيحقق نجاحاً كبيراً.

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