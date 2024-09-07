بنك الشارقة يصدر سندات بـ500 مليون دولار

المصدر: (الشارقة - وام)

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نجح بنك الشارقة في إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في الأسواق العالمية. وحظي هذا الإصدار بتجاوب كبير في الأوساط الاستثمارية العالمية حيث استقطب طلبات بلغت 1.4 مليار دولار أي ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم الإصدار المطروح. وتبلغ مدة السندات خمس سنوات من تاريخ الإصدار مع عائد بنسبة 5.25% سنوياً.

وسبق الطرح حملة تسويقية شملت التواصل مع المستثمرين العالميين وجولات ترويجية في كل من دبي ولندن، ما أتاح للبنك تشديد شروط التسعير بنحو 25 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي نظراً للإقبال القوي من المستثمرين عالمياً وإقليمياً.

ومن هذا المنطلق فإن نجاح الإصدار الجديد يعتبر مؤشراً جديداً إلى قدرة البنك على تأمين شروط مواتية في أسواق رأس المال. وقال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: استحوذ طرحنا الجديد على اهتمام كبير من المستثمرين، ما يعكس الثقة القوية باستراتيجيتنا الجديدة وما يتمتع به البنك من استقرار مالي وفرص للنمو.

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