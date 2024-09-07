%5.2 تراجع العملات الرقمية في أسبوع

المصدر: (نيويورك - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

هوت القيمة السوقية المجمعة لسوق العملات الرقمية 5.2 % مسجلة خسائر بلغت نحو 109 مليارات دولار، بعد أن نزلت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2073 مليار دولار في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، إلى نحو 1964 مليار دولار في التعاملات الأخيرة.

وفي صدارة العملات، سجلت «بيتكوين» خسائر 2.2 % خلال التعاملات الأخيرة، وخسائر أسبوعية 6.5 % ليجري تداولها أمس عند مستوى 55700 دولار، وتراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 1100 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية 56 % من إجمالي سوق العملات الرقمية المشفرة.

وسجلت «إيثريوم» التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة، خسائر خلال الساعات الماضية بـ2.2 % مع انخفاض 7 % خلال الأسبوع الأخير مسجلة مستوى 2347 دولاراً، وانخفضت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 282.4 مليار دولار لتستحوذ على حصة سوقية 14.37 % من إجمالي سوق العملات الرقمية. وجاءت عملة «تيزر» في المركز الثالث، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار، فيما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 118.1 مليار دولار، مستحوذة على حصة سوقية 6.01 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز