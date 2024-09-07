14.4 مليار درهم تصرفات دبي العقارية في أسبوع

المصدر: دبي - مشعل العباس

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 14.4 مليار درهم نتجت عن 4635 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3542 مبايعة بقيمة 9.04 مليارات درهم، و868 صفقة رهون بقيمة 3.24 مليارات درهم و225 معاملة هبة بقيمة 1.18 مليار درهم.

صفقات

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 311 مبايعة لأراضٍ، و2974 مبايعة لوحدات سكنية و257 مبايعة لمبان، فيما توزعت صفقات الرهون على: 207 رهونات لأراض، و738 رهناً لوحدات سكنية، و113 رهناً لمبان.

وحلت منطقة برج خليفة في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ550 مليون درهم نتجت عن 134 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري عبر 197 صفقة بقيمة 421 مليون درهم، وثالثاً منطقة بوكدرة عبر 204 صفقات بقيمة 412 مليون درهم، ورابعاً منطقة اليفرا 1 عبر 94 صفقة بقيمة 391 مليون درهم، وخامساً منطقة دبي مارينا 129 صفقة بقيمة 365 مليون درهم.

بيع

وشهد السوق العقاري خلال الأسبوع الماضي بيع قطعة أرض في منطقة الممزر بقيمة 99 مليون درهم، إلى جانب بيع فيلاتين على الخارطة في منطقة جزر العالم قيمة الأولى 87 مليون درهم والثانية 68 مليون درهم، كما بيعت شقة قيد الإنشاء في منطقة مرسى دبي بقيمة 48 مليون درهم.

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