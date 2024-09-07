عقارات الخارطة تواصل الاستئثار بنسبة مهيمنة من الصفقات في دبي

المصدر: دبي - مشعل العباس

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توقع بنك الإمارات دبي الوطني نمو معاملات بيع الوحدات العقارية على الخارطة بنسبة 468 % خلال مجمل 2024 مقارنة بمستويات 2018، حيث ما زالت العقارات قيد الإنشاء الخيار المفضل للمستثمرين مقارنة بالعقارات الجاهزة.

وذكر البنك في تقريره الشهري عن السوق العقاري في دبي، أن العقارات على الخارطة تظل الخيار المفضل للاستثمار، حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات المباعة على الخارطة 10470 وحدة أو 66% من إجمالي المعاملات في أغسطس الماضي.

وبينما تزايد الطلب الإجمالي في جميع أنحاء المدينة على مدار السنوات الماضية، شهد قطاع العقارات على الخارطة أكبر قفزة في أحجام المعاملات.

وقال البنك إنه في عام 2018، تم بيع ما مجموعه 17600 وحدة على الخارطة في جميع أنحاء دبي، أما منذ بداية العام الجاري وحتى أغسطس فتم بيع 69100 وحدة على الخارطة، ووفق مستويات المعاملات الحالية يمكننا أن نشهد نحو 100000 معاملة على الخارطة لعام 2024 بأكمله، وهو ما يمثل قفزة بنحو 468% في نشاط المعاملات مقارنة بعام 2018.

قرية جميرا

وذكر البنك أن منطقة قرية جميرا الدائرية كانت هي المنطقة التي تركزت فيها أغلب معاملات البيع على الخارطة في أغسطس، إذ كانت هذه المنطقة باستمرار من بين أفضل ثلاثة مواقع لمعاملات البيع على الخارطة طوال العام، حيث شهدت بيع ما مجموعه 1000 وحدة في أغسطس.

وتعتبر منطقة دبي الجنوب من المواقع المهمة، فقد شهدت ما يقرب من 860 معاملة في أغسطس، كما شهدت اهتماماً متجدداً من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين بعد الإعلان عن المشروع الكبير لتوسعة مطار آل مكتوم الدولي.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، شهدت منطقة دبي الجنوب 722 معاملة بيع على الخارطة، وفي الشهرين الماضيين وحدهما تم إجراء أكثر من 1290 معاملة.

ومن المناطق القادمة الأخرى لمعاملات البيع على الخارطة منطقة بو كدرة، والتي تقع بجوار شوبا هارتلاند، وشهدت إطلاقاً ثابتاً لمشاريع جديدة على مدار الأرباع الماضية.

معروض كبير

وقال سوابنيل بيلاي، مدير أبحاث العقارات في البنك: تعد دبي من بين المدن العالمية القليلة التي تتمتع بمعروض جديد كبير، لقد كانت عمليات إطلاق المشاريع الجديدة في مختلف أنحاء المدينة نشطة.

وأضاف: منذ بداية العام وحتى الآن، شهدت دبي إطلاق أكثر من 93000 وحدة جديدة عبر مختلف الأسواق الفرعية، وهذا هو أعلى عدد من الوحدات التي تم إطلاقها في تاريخ السوق.

وتابع: ومع ذلك، على عكس السنوات السابقة، حيث تركز العرض عبر عدد قليل من المجتمعات المخططة الرئيسية، فإن معظم الوحدات الجديدة التي تم إطلاقها كانت جزءاً من المجتمعات المخططة الرئيسية القائمة أو كمشاريع مستقلة.

وأردف بيلاي: لاحظنا أيضاً زيادة في العرض من المطورين الأصغر نسبياً (من حيث سجل التطوير السابق والمخزون المكتمل)، وفي المستقبل، نتوقع أن تظل إضافة العرض قوية مع تطور المدينة واستفادة المطورين من زخم النمو.

وتوقع بيلاي أن يكون معظم العرض الجديد عبر مواقع مثل دبي الجنوب، وقرية جميرا الدائرية، والفرجان، والخليج التجاري، وقد نشهد أيضاً إطلاق وحدات جديدة مهمة عبر المواقع القادمة مثل بو كدرة، ومدينة دبي الملاحية، وجزر دبي.

استقرار الفلل

وظل الطلب على معاملات الفلل مستقراً طوال العام، وفي أغسطس، تم بيع 3000 فيلا، منها 2270 (حوالي ثلاثة أرباع) كانت على الخارطة.

وكان سوق دبي الجنوب الخيار المفضل لمشاريع الفلل على الخارطة في أغسطس، وعلى مستوى المشروع، كان نشاط المعاملات قوياً عبر مشروع «أثلون» من «الدار العقارية»، ومشروع «ذا فالي» من «إعمار»، حيث شهد كلا المشروعين ما يقرب من 1000 معاملة في أغسطس.

وكانت «داماك هيلز 2» و«فيلانوفا» و«الفرجان» من الأسواق الأكثر نشاطاً لمعاملات الفلل الجاهزة، وقد أدت الأسعار المعقولة وسهولة الوصول إلى مختلف المراكز التجارية في المدينة ووجود منافذ البيع بالتجزئة الداعمة إلى زيادة الطلب على العقارات في هذه المواقع.

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