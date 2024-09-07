«رأس الخيمة لتنمية السياحة» ضمن قائمة أفضل بيئة عمل بالمنطقة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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تواصل هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ترسيخ مكانتها الرائدة كوجهة مفضلة للعمل في المنطقة، وذلك بعد إدراجها وتصنيفها المتميز ضمن قائمة «أفضل بيئة عمل» التي تصدرها مؤسسة «جريت بليس تو وورك» العالمية، للعام الرابع على التوالي، كما تم إدراج هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة للمرة الأولى ضمن قائمة «أفضل بيئة عمل في الشرق الأوسط»، ما يؤكد التزامها المستمر والمتواصل ببناء بيئة عمل ترتكز على الثقة العالية والأداء المتميز، والتي يشعر فيها الموظفون بالتقدير والاحترام ويتمتعون بفرص متساوية مع إمكانية تطوير وصقل مهاراتهم.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: يعكس حصولنا على هذين اللقبين تميز بيئة العمل لدينا التي تقدر قيم الابتكار والتعاون ورفاهية الموظفين، كما أن حلولنا ضمن قائمة «أفضل بيئة عمل» للعام الرابع على التوالي، وللمرة الأولى ضمن قائمة «أفضل بيئة عمل في الشرق الأوسط لعام 024»، يمثل إنجازاً كبيراً ويؤكد تميزنا على الصعيد المحلي وعلى مستوى المنطقة أيضاً.

وأضاف: يأتي هذا التكريم المرموق ثمرة للجهود المشتركة للعاملين في الهيئة، ونواصل التركيز على تمكين جميع موظفينا من تحقيق كامل قدراتهم وتطوير مهاراتهم، والمساهمة في النمو المستدام لرأس الخيمة كوجهة سياحية رائدة.

ويضاف هذان اللقبان إلى قائمة الجوائز التي حصلت عليها الهيئة تقديراً لجهودها في توفير بيئة عمل داعمة ومميزة، ففي 2023، حصلت الهيئة على المركز الرابع في قائمة «أفضل بيئة عمل في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي»، وفي 2022، حلت ضمن قائمة «أفضل بيئة عمل في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط - فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة».

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