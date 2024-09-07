3455 متسوقاً فازوا بجوائز بقيمة 50 مليون درهم ضمن مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت «مفاجآت صيف دبي 2024» دورتها الأكبر والأكثر متعة وتشويقاً على الإطلاق، حيث حوّلت فصل الصيف إلى موسم فريد ومميز عاش فيه سكان المدينة وزوارها أجواءً مبهرة بين أفضل الفعاليات والأنشطة والعروض الترويجية. وقد فاز 3455 متسوقاً بجوائز قيمتها 50 مليون درهم ضمن طوال أيام الحدث.

وقدمت هذه الدورة من مفاجآت صيف دبي، والتي امتدت خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 1 سبتمبر، آلاف الفعاليات والأنشطة، لتجعل فترة الصيف وقتاً مميزاً للاستمتاع والإقامة في دبي للجميع، حيث وفرت للزوار أجواء لا مثيل لها على مدار 65 يوماً. ومن انطلاقتها في 28 يونيو وحتى الأول من سبتمبر، التزمت الدورة السابعة والعشرون بتقديم صيف حافل بلحظات فريدة من نوعها ومتعة لا تُنسى، مع العروض الترفيهية الشاملة بأسعار تنافسية في متناول الجميع.

وتضمنت «مفاجآت صيف دبي»، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تخفيضات وعروضاً ترويجية لا تقبل المنافسة وتخفيضات حصرية للجميع، بمن فيهم الأصدقاء والعائلات والأزواج من سكان المدينة والزوار والباحثون عن تخفيضات مميزة وعشاق المغامرات. وتم إطلاق العديد من المفاجآت يومياً في مراكز التسوق العالمية، إضافة إلى السحوبات المميزة والأنشطة الترفيهية العائلية، والعروض الفنية المبهرة، والفعاليات السينمائية الفريدة، والكثير من الخيارات المتنوعة في عالم المأكولات. كما قدمت أفضل الفنادق والمعالم السياحية عروضاً لا تفوت. وشهدت هذه الدورة آلاف الفعاليات الفريدة التي لا تتوفر إلا في دبي، حيث تميزت بتنوعها ليكون موسم الصيف ممتعاً ومليئاً بالتشويق للجميع.

واختتمت مفاجآت صيف دبي فعالياتها بسلسلة من السحوبات تم خلالها توزيع عدد أكبر من الجوائز مقارنة بالدورات الماضية، حيث فاز 3455 متسوقاً بجوائز بلغت قيمتها 50 مليون درهم والعديد من المكافآت الرائعة من خلال 20 سحباً كبيراً وعرضاً ترويجياً حصرياً في مراكز التسوق والمتاجر. كما حصل الفائزون على سيارات جديدة، ومجوهرات ثمينة، وجوائز نقدية ضخمة، وغيرها الكثير.

وكانت فعاليات وأنشطة «مفاجآت صيف دبي» استثنائية بطبيعتها. وتميز جدول الفعاليات لهذا العام بالتنوع الكبير، حيث تضمن حوالي 60 عرضاً حياً شارك فيها مجموعة واسعة من المواهب الموسيقية الإقليمية الناشئة، ونجوم الصف الأول، ومشاهير الكوميديا والفنانين، ما أكد تميز هذه الدورة عن الدورات السابقة.

وانطلقت العروض الموسيقية المبهرة منذ أول عطلة نهاية أسبوع بمشاركة الفنانين ومنسقي الأغاني المشهورين، تلاها احتفال كبير بالموسيقى الإقليمية ضمن عروض «بيت ذا هيت» الفنية. وواصلت دبي تألقها بالعروض الموسيقية المفعمة بالحيوية، والكوميديا الارتجالية، والفعاليات الأدبية المذهلة طوال «مفاجآت صيف دبي»، حيث سلّطت الضوء على مدى التنوع الثقافي في المدينة.

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