سوق دبي يرتفع 1.1 % في أسبوع بمكاسب 8 مليارات درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ1.1% في أسبوع، وحقق السوق مكاسب بنحو 8 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 725.3 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولا إلى 733.3 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وفي أسبوع، تصدر سهم «الاستشارات المالية الدولية» ارتفاعات أسهم دبي ليقفز 32.1%، وارتفعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 6%، ودبي التجاري 4.77%، وأمان 4.2%، وجي إف إتش المالية 4.07%، والاتحاد العقارية 3.8%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بأكثر من 485.8 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 125.7 مليون درهم، ثم «جي إف إتش المالية» جاذباً 116.9 مليون درهم.

استثمار أجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 141.6 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 570.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 428.97 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.76% إلى مستوى 9448.05 نقطة، ليربح السوق نحو 53 مليار درهم في أسبوع. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 912.5 مليون درهم في أسبوع، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 381.4 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة ناهزت 339.25 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم الخليج اﻻستثمارية 76.2%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 65.4%، ومجموعة أرام 24.44%، وهيلي القابضة 14.9%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 14.9%، وأيبيكس للاستثمار 12.4%، وزاد إن إم دي سي جروب 11.45%، وأبوظبي للموانئ 6.9%، ورابكو للاستثمار 6.6%، وأجيليتي جلوبال 6%، وطاقة 5.5%، والياه سات 4.5%، وأبوظبي لبناء السفن 3.2%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 61 مليار درهم في 5 جلسات، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.530 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضية إلى 3.591 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.858 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و733.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع قاربت 7.2 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.4 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.74 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.3 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 155 ألف صفقة.

أداء يومي

وعلى مستوى الأداء اليومي، تباينت مؤشرات أسهم الإمارات في ختام جلسة أمس، مع صعود مؤشر سوق دبي 0.04% عند مستوى 4372.87 نقطة، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.30% إلى 9448.05 نقطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز