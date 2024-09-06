3.65 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 3.65 مليارات درهم تمت عبر 1004 صفقات.

وشهدت الدائرة تسجيل 740 مبايعة بقيمة 1.94 مليار درهم، منها 58 مبايعة لأراضٍ، و618 مبايعة لوحدات سكنية و64 مبايعة لمبان.

وتصدرت منطقة جزر العالم المبيعات من حيث القيمة بـ112 مليون درهم عبر صفقتين، وجاءت ثانياً منطقة بوكدرة بقيمة 108 ملايين درهم نتجت عن 57 صفقة، وثالثاً منطقة الممزر بـ99 مليون درهم عبر صفقة واحدة، ورابعاً منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 55 صفقة بقيمة 88 مليون درهم.

وسجل السوق العقاري في دبي صفقة بيع أرض مخصصة للاستخدام العام في منطقة الممزر بقيمة 99 مليون درهم، إلى جانب بيع فيلا على المخطط في منطقة جزر العالم ضمن مشروع «جزيرة آمالي» بقيمة 68 مليون درهم، كما بيعت فيلا في نفس المنطقة بقيمة 44 مليون درهم تمتد على مساحة 4917 متراً.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.27 مليار درهم تمت عبر 191 معاملة، منها 58 رهناً لأراض، و108 رهونات لوحدات سكنية، و29 رهناً لمبان، كما شهد السوق تسجيل 73 هبة بقيمة 445 مليون درهم.

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