متجر مدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ «إي آند» بدبي مول

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت «إي آند الإمارات» فرعاً جديداً من متجر EASE الذاتي المدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك في دبي مول. وتهدف الشركة من خلال هذا الافتتاح، إلى ترسيخ ريادتها لمستقبل قطاع البيع بالتجزئة، مع هذا المفهوم الجديد والمبتكر، الذي يوفر تجربة تسوق سلسة، بأقل وقت وجهد، حيث يأتي ذلك بعد نجاحها في إطلاق أول متجر ذاتي من نوعه عالمياً في قطاع الاتصالات، بمبنى الكفاف في دبي.

ويقدم متجر EASE الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي معايير جديدة في تجربة العملاء، وذلك بالاستفادة من تقنية التعلم الآلي، وخاصية التعرف إلى الوجه لتسهيل عمليات الشراء، والأرفف الذكية، والمساعدين الافتراضيين، وآلات التوزيع والاستبدال الذكية، مع مزايا متطورة يقدمها الفرع الجديد لأول مرة، مثل الدخول السريع (FastPass)، التي تتيح للعملاء إمكانية الدفع المسبق عبر منصة EASE، ضمن تطبيق «إي آند»، وميزة تفعيل خط الزوار عبر التعرف إلى الوجه.

وقال حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: «يأتي إطلاقنا لمتجر EASE في دبي مول، في إطار سعينا لتوسيع هذا المفهوم الجديد، وإتاحته لعدد أكبر من المتسوقين، إذ يتجاوز EASE في مفهومه المتجر التقليدي، ويعتبر بوابةً إلى مستقبل التسوق وابتكاراته الكثيرة، التي ستوفر للعملاء تجارب رقمية جديدة تماماً. ومع التقنيات الحديثة التي يقدمها المتجر، أصبح التسوق الرقمي واقعاً ملموساً وبديلاً عملياً للتسوّق التقليدي».

وقال مسعود م. شريف محمود الرئيس التنفيذي لـ «إي آند الإمارات»: «تحرص «إي آند» على تحقيق تغيير إيجابي في تجربة العملاء، وإرساء معايير جديدة في مجال البيع بالتجزئة في قطاع الاتصالات، من خلال متجر EASE الجديد في دبي مول، الذي يكشف بوضوح عن إمكانات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وقدرتها على إعادة تعريف تجربة التسوق، وجعلها أكثر سلاسة ويسراً، وأقرب لاحتياجات المتعاملين الشخصية بنحو غير مسبوق. ولا يتعلق الأمر بتوفير التكنولوجيا الحديثة وحدها، بل بتزويد العملاء بخيارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تسهل عليهم عملية التسوق، بالشكل الذي يؤكد التزامنا بدعم التحول الرقمي في مستقبل البيع بالتجزئة في القطاع».

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