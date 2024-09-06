«دايموندليس» تفتتح فرعاً جديداً في أم الرمول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة دايموندليس، لتأجير السيارات في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة الحبتور، عن افتتاح فرعها الجديد في منطقة أم الرمول بدبي. يأتي هذا الافتتاح في إطار توسيع الشركة لأسطول السيارات الكهربائية. حضر حفل الافتتاح خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، وسلطان الحبتور، رئيس شركة الحبتور للسيارات، وأحمد الحبتور، الرئيس التنفيذي لشركة الحبتور للسيارات، ومعن الحلبي، المدير العام لمجموعة الحبتور.

وقال خلف الحبتور: التزامنا بالحفاظ على البيئة ودعم أهداف الاستدامة لدولة الإمارات واضح في جميع مشاريعنا، أهمها التطورات العقارية مثل برج الحبتور ومشروع ذا ريزيدنسيز، والألواح الشمسية التي تم تركيبها في منتجع ونادي الحبتور للبولو. ومع توسع أسطول السيارات الكهربائية في «دايموندليس» وافتتاح فرع أم الرمول، نقدم خيارات نقل مستدامة تتماشى مع المبادرات الخضراء للدولة. وبالإضافة إلى التوسع في أم الرمول، تخطط «دايموندليس» لتعزيز خدماتها بإنشاء ورشة عمل جديدة في مصفّح، أبوظبي، واستمرار توسع خدمات تأجير السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارات.

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