«إكسبو سوريا» يعيد روح الاقتصاد إلى دمشق

المصدر: الحسكة – عبدالله رجا

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انطلق الأربعاء، معرض إكسبو سيريا (سوريا) الأول في دمشق، بمشاركة 600 شركة في مدينة المعارض، حيث تنظر له الجهات المعنية على أنه بوابة نحو تصدير المنتجات السورية، ليعيد روح الاقتصاد من جديد إلى العاصمة السورية.

وقال لؤي صاري عضو في غرفة تجارة ريف دمشق وعضو اللجنة المركزية في معرض سيريا إكسبو 2024، لـ«البيان»: إن المعرض يمتد على مساحة داخلية تبلغ 55 ألف متر مربع، و20 ألف متربع خارجي، كما يضم مختلف القطاعات مثل القطاع الهندسي والكيميائي والنسيجي والشحن والمصارف، ويقول: «هو أول معرض يضم كل هذه الاختصاصات كبضائع مصنعة جاهزة للتصدير، كما يمتاز بعدد الزوار من مختلف الدول، حيث استضاف 2500 زائر ورجل أعمال مهتمين بالبضائع السورية».

ومن الحضور في المعرض، التقت «البيان» بالدكتور فواز حلبي، وهو عضو بغرفة صناعة دمشق وريفها، والذي أكد أن المعرض إنجاز كبير بالنسبة لسوريا الخارجة من حرب، وقال: شيء مهم أن نرى كل هذه المعامل والورش المشاركة، حيث لاحظت حضور شركات قديمة وأخرى جديدة، وهذا مبشر بالخير، لأننا بحاجة للتصدير أكثر من الاستيراد، ونتمنى أن يكون المعرض بارقة أمل لإعادة التصدير.

ومن جانبها، قالت الدكتورة مروة الايتوني، رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة صناعة دمشق وريفها: يهمنا أن يتعرف الوفود على المنتجات السورية على أمل فتح آفاق تصدير بعد الحصار، ونرحب بكل الزوار الذين يأتون ليتعاملوا مع الشركات السورية، وكل الضيوف هم من أهل البيت وسوريا ترحب بكل ضيف.

والتقت «البيان» بعدد من ممثلي الشركات المشاركة في المعرض، حيث أكدوا أن المنتجات السورية ستستعيد مكانتها السابقة في الأسواق العربية والغربية، مشيرين إلى تسجيل صفقات مع شركات من دول خليجية بالإضافة إلى لبنان والعراق، وأوضحوا أن المعرض يختلف عن الفعاليات السابقة بكثرة المنتجين الموجودين.

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