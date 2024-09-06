«سمانا للتطوير العقاري» تطلق مشروعين في دبي

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت شركة سمانا للتطوير العقاري، أمس، إطلاق مشروعين على الواجهة البحرية بدبي بقيمة 660 مليون درهم. كما تم بيع مشروعي سمانا أوشن بيرل 1 وسمانا أوشن بيرل 2 في جزر دبي بالكامل في غضون ساعتين فقط.

كشفت سمانا للتطوير العقاري أنها قامت بشراء المزيد من الأراضي في جزر دبي وتخطط للكشف عن مشاريع جديدة في الأيام المقبلة لتلبية الطلب المتزايد. وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري: «مشاريع سمانا أوشن بيرل هي أول مشاريعنا على الواجهة البحرية في جزر دبي. ومن المتوقع أن يتم استكمال وتسليم مشروعي سمانا أوشن بيرل 1 وسمانا أوشن بيرل 2 في ديسمبر 2026 وما رس 2027 على التوالي».

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