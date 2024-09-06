20 % زيادة بالشركات الأرمينية المسجلة بـ«دبي للسلع»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة بنجاح جولته الترويجية الأولى في العاصمة الأرمينية يريفان ضمن سلسلة جولاته الترويجية «وُجد من أجل التجارة». وأعلن المركز عن تسجيل زيادة بنسبة 20% في عدد الشركات الأرمينية المسجلة لديه منذ بداية العام وحتى تاريخه.

تأتي الجولة الترويجية استكمالاً لوتيرة النمو المتسارعة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأرمينيا، إذ باتت أرمينيا تشكل شريكاً تجارياً متزايد الأهمية لدولة الإمارات التي توفر بوابة استراتيجية للوصول إلى مختلف الأسواق الرئيسية في منطقتي غرب آسيا والقوقاز. كما تعد الدولة أكبر شريك تجاري لأرمينيا في دول مجلس التعاون الخليجي وثاني أكبر شريك تجاري لها في العالم بعد روسيا.

وشهدت الجولة قيام كبار مسؤولي مركز دبي للسلع المتعددة باطلاع 120 من قادة الأعمال في مختلف القطاعات والصناعات في أرمينيا على مزايا ممارسة الأعمال من خلال المركز في إمارة دبي التي تتميز بموقع جغرافي استراتيجي يوفر سهولة الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية الرئيسية.

كما سلطت الجولة الضوء على الإمكانات المتنوعة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة، بما فيها البنية التحتية عالمية المستوى والمنظومة التجارية المتخصصة والبيئة المحفزة لنمو الأعمال، مما رسخ مكانته كوجهة رائدة للأعمال والتجارة الدولية.

وقالت الدكتورة نريمان محمد شريف عبدالله الملا، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية أرمينيا: «تجسد علاقاتنا المتنامية مع أرمينيا مثالاً بارزاً على مساعي دولة الإمارات لتوسيع شبكتها من الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم.

ستحظى الشركات الأرمينية بفرص كبيرة للنمو والتوسع في أسواق جديدة انطلاقاً من دولة الإمارات باعتبارها الشريك التجاري الأكبر لأرمينيا في دول مجلس التعاون الخليجي. وبدورنا، نشجع الشركات الأرمينية على التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لاستكشاف آفاق تلك الفرص».

ومن جانبه، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تشهد التدفقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأرمينيا نمواً متسارعاً يبرز في حجم التجارة الثنائية بين البلدين، والذي يقدر بنحو 2.8 مليار دولار في عام 2023، وبزيادة بمقدار أربعة أضعاف مقارنة مع عام 2022.

وفيما تعتبر الإمارات الآن ثاني أكبر شريك تجاري لأرمينيا عالمياً بعد روسيا، فإن مركز دبي للسلع المتعددة يجني ثمار العلاقات الإماراتية الأرمينية المتنامية من خلال الزيادة في عدد الشركات الأرمينية المسجلة لدى منطقة الأعمال التابعة له، والتي تجاوز عددها 60 شركة بزيادة بنسبة 20% منذ بداية العام وحتى تاريخه.

ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع مجتمع الأعمال الأرميني خلال السنوات المقبلة، مستفيدين من حجم الفرص المتاحة لتطوير التجارة بين البلدين في مختلف مجالات السلع الرئيسية مثل الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات والزراعة، فضلاً عن تقنيات الويب 3 والخدمات الرقمية الأخرى».

وأقيمت فعالية «وُجد من أجل التجارة» في يريفان بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ورابطة رجال الأعمال الأرمنية، وتندرج في إطار حملة مركز دبي للسلع المتعددة لجذب الشركات الأرمينية إلى دبي، حيث يوجد حالياً أكثر من 60 شركة أرمينية من مختلف القطاعات مسجلة لدى مركز دبي للسلع المتعددة. ويلعب برنامج الجولات الترويجية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة دوراً محورياً في تسليط الضوء على أهمية دبي كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز