«دوكاب للمعادن» تعلن مضاعفة طاقتها الإنتاجية 100 %

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أعلنت «دوكاب للمعادن»، التابعة لمجموعة «دوكاب»، أمس، مضاعفة طاقتها الإنتاجية 100 % لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الصناعات الإماراتية، لا سيما منتجات الألمنيوم والنحاس.

جاء الإعلان عن مضاعفة «دوكاب للمعادن» سعة إنتاج الألمنيوم لديها من 55 ألف طن إلى 110 آلاف طن سنوياً خلال أعمال منتدى «توسيع نطاق أعمال دوكاب للمعادن: مضاعفة القدرات وقيادة الابتكار»، الذي نظمته المجموعة في أبوظبي بالتعاون مع «ميدل إيست إيكونوميك دايجست(ميد)» بحضور محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب، ومحمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن»، والدكتور عبدالله المهيري، مدير إدارة الاستثمار والشركاء في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وماسيمو فالسيوني، رئيس التنافسية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، ومنصور المرر، نائب رئيس تطوير الأعمال الصناعية بمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي- مجموعة كيزاد، وميثاء شعيب، مدير إدارة تنفيذي للاتصال المؤسسي في «مجموعة دوكاب».

استثمارات نوعية

وقال محمد المطوع: تعزز الخطط الاستراتيجية لـ«دوكاب» القدرات الإنتاجية والصناعية عبر استثمارات نوعية ورؤية مستقبلية للصناعة الإماراتية، وتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ومضاعفة طاقاتنا الإنتاجية، لا سيما في قطاع الصناعات المعدنية، ستدعم قدرة الصناعة الإماراتية وتلبي الطلب العالمي على منتجاتنا والمكانة الريادية المنشودة لعلامة «صُنع في الإمارات»، كما تدعم موقع الدولة في الأسواق العالمية من خلال زيادة قدرات الإنتاج والتصدير.

وأشاد المطوع بالجهود المتواصلة لمجموعة «دوكاب» وشركة «دوكاب للمعادن» والداعمة لتوجهات دولة الإمارات نحو تعزيز التصنيع والمحتوى الوطني، والمساهِمة في تحقيق مستهدفاتها الوطنية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ونمو الشركات والاستدامة الصناعية، مما يرسّخ مكانة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية رائدة لصناعات المستقبل الحيوية واستثماراتها.

طلب متزايد

وأكد محمد المطوع في تصريحات لـ«البيان» أن إعلان المجموعة مضاعفة «دوكاب للمعادن» إنتاج الألمنيوم من 55 ألف طن إلى 110 آلاف طن وبنسبة 100 % يأتي لتلبية الطلب المتزايد من مختلف الصناعات مثل التشييد، وصناعة السيارات، وقطاع الطاقة، والرعاية الصحية، والتعبئة، والتغليف.

وأشار إلى دور المجموعة بالمساهمة في دعم الأجندة الوطنية للإمارات، وتعزيز التنوع الاقتصادي ودعم النمو الصناعي من خلال زيادة الصادرات غير النفطية، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المعادن عالية الجودة.

مضاعفة السعة

وأكد محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن»، حرص الشركة على تعزيز إمكانات الدولة من خلال مضاعفة السعة الإنتاجية للألمنيوم في الشركة من 55 ألف طن سنوياً إلى 110 آلاف طن سنوياً بإضافة خط ثانٍ لإنتاج الألمنيوم، وزيادة قدرات إنتاج النحاس الخام فيها سنوياً إلى الضعف، وهو ما يحقق للدولة ريادتها في مستقبل تصنيع المعادن، وتحفيز الابتكار، انطلاقاً من موقعها كمُنتج عالمي ومساهم فاعل في تعزيز التقدم الصناعي والتكنولوجي، وذلك عبر تطوير حلول ذكية ومستدامة وتطبيقها، وابتكار التقنيات اللازمة لمستقبل تضمن فيه الريادة في هذا القطاع.

وقال الأحمدي: مضاعفة قدرات إنتاج «دوكاب للمعادن» يمكّن المجموعة من تغطية الطلب العالمي المتزايد على منتجات النحاس التي يتوقع لها تسجيل نمو سنوي مركّب في الطلب على قضبانها بنسبة 4.5 % حتى عام 2034، وكذلك منتجات قضبان الأسلاك المصنوعة من الألمنيوم التي يمكن أن يسجل الطلب عليها نمواً سنوياً مركباً بواقع 1.4 % حتى عام 2030.

وأشار إلى أن «دوكاب للمعادن» استحوذت في وقت سابق على شركة «جي آي سي ماجنت» العالمية، الشركة الوحيدة الحاصلة على تصريح توريد شرائط الألمنيوم المعزولة بالورق للسوق الأمريكية من الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الشركة الاستراتيجية لتوسيع محفظة حلولها ومنتجاتها وتعزيز نموها وتوسيع نطاق وجودها الجغرافي عالمياً.

قدرات تنافسية

وأكد ماسيمو فالسيوني أهمية القطاع الصناعي واستثماراته الاستراتيجية في الإمارات في تعزيز قدرتها التنافسية على مستوى استدامة النمو، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز مرونته، بالإضافة إلى الاستفادة المثلى من الفرص الواعدة والجديدة في صناعات وقطاعات حيوية لمستقبل التنمية.

نمو مستدام

وقال منصور المرر: تحرص مجموعة كيزاد على تبنّي سياسات استراتيجية تمهد الطريق لتحقيق النمو المستدام والابتكار في قطاع الصناعات المعدنية في دولة الإمارات. وتتمتع دوكاب للمعادن بمسيرة متميزة في هذا القطاع.

وأشار المرر إلى اتفاقية المساطحة التي تم توقيعها على هامش منتدى «اصنع في الإمارات» 2024 بين مجموعة كيزاد و«دوكاب» للمعادن لمدة 50 عاماً، بهدف توسيع مساحة منشأة الشركة الصناعية في كيزاد، مؤكداً أن هذا التعاون يساهم في تمكين قطاع التصنيع في الدولة وتعزيز دور مجموعة كيزاد في قيادة مسيرة التنمية في قطاع تصنيع المعادن باعتبارها واحدة من أكبر المناطق الصناعية والاقتصادية الرائدة في دولة الإمارات.

وتوسعت «دوكاب للمعادن» لتضيف إلى منشآتها التي تبلغ مساحتها 50000 متر مربع في منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي «كيزاد» مساحة إضافية جديدة بواقع 51015 متراً مربعاً لزيادة السعة الإنتاجية لمعادن النحاس والألمنيوم عالية الجودة.

مواصفات عالمية

وتكرّس الخطوة الاستراتيجية دور الاستثمارات الصناعية لمجموعة «دوكاب» في تنويع اقتصاد الإمارات وجعلها مركزاً عالمياً رائداً لمنتجات المعادن عالية الجودة.

وهو ما يعزز دور المجموعة الأساسي في السوق الدولية للمعادن، ويرتقي بقدرتها على تلبية الطلب المتزايد من مختلف الصناعات والقطاعات الحيوية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وترسيخ التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعات عالية الجودة والمنتجات التحويلية المبتكرة.

وتدعم الخطوة النوعية أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، «مشروع 300 مليار»، كما تعزز استراتيجية النمو الصناعي في الدولة، وتسهم في ترسيخ مسار التنويع الاقتصادي عبر زيادة الصادرات غير النفطية.

ويلبي رفع السعة الإنتاجية الطلب العالمي المتزايد على منتجات الألمنيوم والنحاس، كما يعكس التزام «دوكاب للمعادن» بتعزيز القدرات الإنتاجية ودعم النمو الصناعي والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا على مستوى الدولة، كما يسهم تلاقي مضاعفة الطاقة الإنتاجية في الخطة الاستراتيجية التي أعلنتها «دوكاب للمعادن» مع اعتماد أحدث تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والممارسات المستدامة في الوصول إلى مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للإمارات للحياد المناخي لعام 2050.

حضور واسع

شهد المنتدى حضور عدد كبير من الخبراء والمسؤولين، وناقش العديد من الموضوعات المهمة التي تعكس التزام الشركة بقيادة الابتكار والاستدامة في مجال صناعة المعادن عالية الجودة، وحرصها على المساهمة في تحقيق هدف الإمارات المتمثل بتوسيع قاعدتها الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل. وشكّل المنتدى منصة لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون والشراكات لمواصلة تطوير القطاع الصناعي والابتكار فيه وتحقيق النمو المستدام.

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