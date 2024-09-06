التوجه القوي للتملك يتواصل في سوق عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بروبرتي فايندر، بوابة التكنولوجيا العقارية، عن أبرز الاتجاهات والسمات التي ميزت أداء سوق دبي العقاري خلال أغسطس الفائت 2024، مقدمة بعض المؤشرات والرؤى حول المشهد العقاري المزدهر. وكان من البارز تواصل التوجه الملحوظ والقوي للتملك في سوق دبي العقاري.

ووفقاً للبيانات الخاصة بـ «بروبرتي فايندر»، شهدت عقارات دبي في شهر أغسطس تطورات مهمة، إذ حافظت أرقام المبايعات على المستويات العالية التي سجلتها في وقت سابق من هذا العام (مايو)، حيث بلغ إجمالي عدد المبايعات 16,163 معاملة، بزيادة قدرها 37 % بالمقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي. كما ارتفعت قيمة هذه المعاملات 38 % بعد تسجيلها 47.2 ملياراً.

اتجاهات سوق الإيجارات:

● بحث 79 % من المستأجرين عن شقق سكنية، بينما اهتم

21 % باستئجار الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس).

● فضّل 63 % تقريباً من الباحثين عن الشقق استئجار العقارات المفروشة، بينما اتجه 36 % إلى الوحدات غير المفروشة.

● أظهر الباحثون عن استئجار الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس) اهتمامات وتفضيلات مختلفة، حيث بحث نحو 57% منهم عن وحدات غير مفروشة 42 % عن خيارات مفروشة.

● اهتم 35 % من الباحثين عن الشقق للإيجار بالوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة، بينما فضل 33 % الشقق المكونة من غرفتي نوم، وبحث 21 % عن الاستوديوهات.

● بحث 41 % من المستأجرين عن وحدات سكنية مكونة من ثلاث غرف نوم و38 % عن أربع غرف نوم أو أكثر.

● ضمت قائمة أهم المناطق التي استقطبت اهتمام مستأجري الشقق: دبي مارينا وقرية جميرا الدائرية ووسط مدينة دبي والخليج التجاري وأبراج بحيرات جميرا.

● استقطبت مناطق جميرا ودبي هيلز استيت وداماك هيلز 2 وأم سقيم والبرشاء اهتمام الباحثين عن استئجار فلل أو منازل مستقلة (تاون هاوس).

اتجاهات سوق التملك:

● بحث 59 % من الراغبين في التملك عن شقق سكنية، بينما فضل 41 % شراء الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس).

● فضل 32 % من المستثمرين البحث عن وحدات سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة، بينما توجه

36 % نحو الشقق المكونة من غرفتي نوم، وفضل

14 % الاستوديوهات.

● فضل 39 % من الباحثين عن الفلل أو المنازل المستقلة الوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم، في حين اهتم 47 % بالوحدات المكونة من أربع غرف نوم أو أكثر.

● ضمت قائمة المناطق الأكثر اهتماماً من قبل الراغبين بالتملك: دبي مارينا، قرية جميرا الدائرية، وسط مدينة دبي، الخليج التجاري ونخلة جميرا.

● ضمت قائمة المناطق المرغوبة لتملك الفلل أو المنازل المستقلة: دبي هيلز استيت، الفرجان، نخلة جميرا، داماك هيلز 2، دبي ساوث.

سوق العقارات الجاهزة وعلى الخريطة:

● سجل سوق العقارات الجاهزة في أغسطس 2024 أعلى مستويات من حيث عدد وقيمة المبايعات على الإطلاق وذلك بواقع 5,684 معاملة، بالمقارنة مع 4,976 معاملة في أغسطس 2024، بزيادة قدرها 14 %.

● حقق سوق المبايعات على الخريطة زيادة بلغت 53 % على أساس سنوي من حيث العدد، مسجلاً حوالي 10,479 معاملات.

● قفز إجمالي قيمة المعاملات على نحو ملحوظ مسجلاً 40 % على أساس سنوي، محققاً نحو 23.3 مليار درهم، بالمقارنة مع 16.7 مليار درهم في أغسطس من العام 2023.

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