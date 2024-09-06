5 مشاريع عقارية جديدة في أبوظبي لتطوير 1700 وحدة سكنية

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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أدرج المطورون العقاريون 5 مشاريع عقارية جديدة في أبوظبي، خلال شهر أغسطس الماضي، لتطوير قرابة 1700 وحدة سكنية جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوحدات الجديدة المسجلة 85500 وحدة سكنية جديدة، عبر 24 مشروعاً تم تسجيلهم منذ بداية العام.

وتصدر المشاريع الجديدة المسجلة وفق بيانات المطورين ومنصة «داري»، التابعة لدائرة البلديات والنقل بالإمارة، مشروعان بجزيرة الحديريات لتطوير 1240 وحدة، بينما تضمنت أيضاً مشروع «تلال السلام» بمدينة العين، لتوفير 196 وحدة ومشروع «فلل أوهانا» بمنطقة الجرف، لتطوير 173 وحدة، فيما جاءت الوحدات المتبقية ضمن مشروعين آخرين بالشامخة وجزيرة الريم.

ويعد أكبر المشاريع على لائحة المشاريع المسجلة والجارية أعمالها، مشروع «بلغليم»، لتوفير 1746 وحدة سكنية، ومشروع «رويال بارك»، الذي يوفر 844 وحدة، ومشروع «بلوم ليفنج جرانادا 1»، والذي يوفر 483 وحدة سكنية، ومشروع «سيفيل» لتوفير 407 وحدات.

وكانت الجزر السياحية التي تتصدر مناطق التملك الحر بالإمارة، أكثر المناطق في عدد المشاريع الجديدة المسجلة، حيث ضمت جزيرة «ياس» 5 مشاريع لإنشاء 764 وحدة، فيما ضمت جزيرة السعديات 4 مشاريع لتطوير 943 وحدة، وضمت جزيرة «الريم» بخلاف المشروع الأخير 4 مشروعات جديدة، لتوفير 900 وحدة، كما تضمنت مرحلة جديدة تم تسجيلها من تطوير جزيرة «رمحان» 191 وحدة، فيما يستهدف مشروع «مرسى الجبيل» بجزيرة «الجبيل» تطوير 36 وحدة.

كما تضمنت اللائحة، مشروعين في مدينة «خليفة» لتوفير إجمالي 231 وحدة، إلى جانب مشروع «حدائق الجرف» بمنطقة «الجرف»، ويتضمن إنشاء 174 وحدة، ومرحلة جديدة من «بوابة الشرق» في منطقة «بني ياس»، لتوفير 91 وحدة عقارية.

وشهدت الفترة المنقضية من العام الجاري، 12 مشروعاً لبيع الأراضي، طرح حوالي 12.8 مليون متر مربع من الأراضي للاستثمار العقاري السكني والتجاري والخدمي الاستثمارية، لإنشاء المشاريع السكنية والتجارية والخدمية المختلفة، منها 10 مشاريع في مدينة العين، وضمت جزيرة الجبيل بأبوظبي مشروعين إضافيين، لتوفير 1.5 مليون متر مربع.

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