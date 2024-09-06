معرض «بيج 5 جلوبال» يعود إلى دبي نهاية نوفمبر و100 ألف زائر متوقع      

المصدر: دبي - البيان

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يعود معرض «بيج 5 جلوبال» Big 5 Global، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع البناء في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بنسخته الخامسة والأربعين التي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي من 26 إلى 29 نوفمبر المقبل.

ويشكل الحدث تجمعاً دولياً لخبراء ومحترفي القطاع المتخصصين في مجالات التنمية الحضرية والبناء والإدارة الجغرافية المكانية والمرافق، كما تقام جنباً إلى جنب مع ثلاث فعاليات جديدة هي LiveableCitiesX وFuture FM وGeoWorld. وسوف تستقبل الفعاليات مجتمعةً أكثر من 100 ألف مشارك يأتون من ما يزيد على 165 دولة، مع أكثر من 2700 عارض و300 متحدث لمدة أربعة أيام من التواصل والشراكات التجارية وتبادل المعرفة.

وتشير توقعات البنك الدولي إلى أنه بحلول العام 2080، سيقيم 80 % من سكان العالم في المدن، مع حدوث جزء كبير من هذا النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ومع تزايد الحاجة إلى البناء والبنية التحتية مع التوسع الحضري السريع، توفر فعاليات معرض Big 5 Global منصة لمحترفي الصناعة لمناقشة التحديات والفرص والتقدم وتسهيل التعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.

وقالت جوزين هيجمانز، نائب الرئيس الأول لفعاليات الإنشاءات في الشركة المنظمة «دي إم جي إيفنتس»: «يعد هذا الملتقى الأمثل للتطوير الحضري والإنشاءات المكان الذي يتشكل فيه مستقبل مدننا. ومع وجود أصحاب المصلحة والجهات المعنية، من الرؤية إلى التشغيل، في مكان واحد، توفر الفعاليات لمحترفي الصناعة فرصة فريدة لاكتساب رؤى والتواصل مع قادة الصناعة واكتشاف حلول وابتكارات جديدة. فإذا كنت جاداً بشأن البقاء في مقدمة القطاع، هذا هو المكان المناسب لك».

وتبلغ القيمة الإجمالية لمشاريع الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال التشييد والبناء 9 تريليونات دولار، فيما تبلغ قيمة مشاريع مرحلة ما قبل البناء 6.75 تريليونات دولار، حيث يحافظ إطلاق المشاريع الجديدة على زخم قوي من النمو والمدعوم باستثمارات كبيرة في مشاريع التطوير الحضري، بما في ذلك المشروعات الكبرى في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، لا يسلط معرض Big 5 Global الضوء على الفرص المتوسعة في المنطقة فحسب، بل يعزز أيضاً دوره كنقطة التقاء نهائية للقطاع.

5 فعاليات

ويرافق الحدث هذا العام خمس فعاليات متخصصة تغطي سلسلة القيمة لقطاع البناء بالكامل. وهي تشمل Heavy التي ستعرض أحدث المصانع والآلات والمركبات في العالم، وTotally Concrete التي ستسهم في تحوّل صناعة الخرسانة من خلال جلب تقنيات جديدة وأساليب ومنتجات مستدامة. وتقدّم فعّالية HVAC R Expo أحدث التقنيات التي تسعى للارتقاء بصناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد.

كما تقدم Marble & Stone World ابتكارات في الحجر وتصميم الحجر والآلات والمحاجر، بينما تقدم فعالية Urban Design & Landscape ابتكارات في التصميم والتخطيط الحضري وهندسة المناظر الطبيعية.

وإلى جانب Big 5 Global، يعتبر معرض LiveableCitiesX أبرز حدث يتناول تحديات بناء المدن. أما معرض GeoWorld، الحدث الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فسوف يسلط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه التقنيات والاستخبارات الجغرافية المكانية . ومع إعادة تعريف إدارة المرافق، سيتناول معرض Future FM التحول المهمّ داخل صناعة إدارة المرافق وسيعمل كمركز لمحترفي هذا المجال.

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