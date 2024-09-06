«سكون» تستحوذ على محفظة «تشب» للتأمينات في الإمارات

المصدر: أبوظبي ــ وام

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أعلنت شركة «سكون» إنهاء صفقة الاستحواذ على محفظة التأمينات على الحياة الخاصة، بشركة «تشب تيمبست لايف ري انشورانس ليمتد» في الإمارات.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، إن عملية النقل، التي تشمل وثائق التأمين المرتبطة بوحدات ووثائق التأمين على الحياة، خضعت لموافقة الجهات التنظيمية المعنية، بما في ذلك مصرف الإمارات المركزي وسلطة النقد في برمودا.

وقال إيمانويل ديشامب، عضو اللجنة التنفيذية لشركة «سكون» ورئيس قسم التأمين على الحياة للأفراد والمدخرات إن الصفقة تتوافق مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تسريع وتيرة نمو محفظة التأمين على الحياة لديها.

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