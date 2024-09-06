«أمان»: اتفاقية نقل محفظة التأمين لم يتم إنهاؤها وفق شروطها وأحكامها

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» أن اتفاقية نقل محفظة التأمين التكافلي على الحياة الفردية المملوكة لها إلى شركة أبوظبي الوطنية للتكافل لم يتم إنهاؤها وفق شروطها وأحكامها، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الخطوات اللازمة لحماية كافة الحقوق.

وأضافت، إن شركة أبوظبي الوطنية للتكافل لم تتمكن من إتمام صفقة الاستحواذ على محفظة التأمين التكافلي على الحياة الفردية المملوكة لها، وذلك رغم استيفاء كافة متطلبات الجهات الرسمية.

وأوضحت أن المصرف المركزي كان قد أصدر في يوليو من العام الماضي قراراً بالموافقة النهائية على نقل المحفظة إلى شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، وكان من المتوقع أن يتم استكمال كافة إجراءات النقل خلال عام 2023، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم تتمكن أبوظبي الوطنية للتكافل من إتمام الصفقة.

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