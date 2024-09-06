أسهم الإمارات تعاود ارتفاعها.. والمكاسب 29.8 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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عاودت أسواق الأسهم المحلية ارتفاعها في تداولات أمس، محققة مكاسب بنحو 29.85 مليار درهم مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وواصل سوق دبي المالي صعوده، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.14% أو ما يعادل 6.28 نقاط، مسجلاً 4371.04 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 27 نوفمبر 2014، ليربح السوق نحو 1.85 مليار درهم بدعم أداء قطاعات العقارات والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 730.95 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 732.8 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وقفز سهم «الاستشارات المالية الدولية» بالحد الأقصى عند 4.37 دراهم ليقود ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 15 %، في حين استحوذ سهما «إعمار» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 145.9 مليون درهم، تعادل 41.2 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 354.2 مليون درهم، ليغلق «إعمار العقارية» عند 8.78 دراهم مرتفعاً 0.23 %، وأقفل «إعمار للتطوير» عند 8.89 دراهم مرتفعاً 1.95 درهم.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «تاكسي دبي» 6.2 %، و«الاتحاد العقارية» 2.3 %، و«دبي الوطنية للتأمين» بأكثر من 1%، ودبي الإسلامي 0.49 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 15.65 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 106.4 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 90.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.18 % إلى مستوى 9477.34 نقطة، وهو أعلى مستوى في 7 أشهر (منذ مطلع فبراير 2024)، ليربح السوق نحو 28 مليار درهم في جلسة أمس. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 198.4 مليون درهم، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 86.5 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 66.8 مليون درهم مستقراً عند 11.96 درهماً. وفي سوق أبوظبي قفز سهما «الخليج اﻻستثمارية» و«مجموعة أرام» بالحد الأقصى عند 3.79 و2.5 درهم على التوالي، وصعدت أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 13.8 %، ورابكو للاستثمار 8.6 %، وموانئ أبوظبي 4.5 %.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 29.85 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.565 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول من أمس إلى 3.595 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.862 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و732.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.64 مليار درهم، موزعة بواقع 1.28 مليار درهم في سوق أبوظبي، و354.2 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 476.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 32.7 ألف صفقة.

الاستشارات المالية الدولية 15%

تاكسي دبي 6.2%

الاتحاد العقارية 2.3%

إعمار للتطوير 1.95%

الخليج اﻻستثمارية 14.85%

مجموعة أرام 14.7%

أبوظبي الوطنية لمواد البناء 13.8%

رابكو للاستثمار 8.6%

فودكو الوطنية 3.4%

غذاء القابضة 2.1%

رأس الخيمة العقارية 1.8%

أدنوك للإمداد 1.26%

دبي للمرطبات 10%

ديبا 9.1%

الوطنية للتأمينات العامة 6%

الوطنية الدولية القابضة 3.5%

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