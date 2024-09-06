«أدنوك» تُكمل بنجاح تسعير طرح سندات «أدنوك مربان»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس، عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات المتعددة الشرائح التي أصدرتها «أدنوك مربان آر إس سي المحدودة» (أدنوك مربان)، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لأدنوك، والتي تعد الشركة الرئيسة المُصنفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة أدنوك، في إطار برنامجها للسندات العالمية متوسطة الأجل (GMTN)، والذي تم إطلاقه مؤخراً ضمن ثلاث شرائح، موضحة أن الطرح الأولي حقق قيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار.

وسيتم إصدار الشريحة الأولى من السندات التي تستحق الدفع في 11 سبتمبر 2029 بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، وبسعر قسيمة يبلغ 4.250%، فيما سيتم إصدار الشريحة الثانية من السندات التي تستحق الدفع في 11 سبتمبر 2034 بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار وبسعر قسيمة يبلغ 4.500%، وسيتم إصدار الشريحة الثالثة من السندات التي تستحق الدفع في 11 سبتمبر 2054 بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار وبسعر قسيمة يبلغ 5.125%. وستستخدم مجموعة أدنوك صافي عائدات الإصدار في أغراض عامة للشركة.

ومن المتوقع أن يتم إصدار جميع شرائح السندات المالية 11 سبتمبر وأن يتم إدراجها في بورصة لندن (LSE).

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