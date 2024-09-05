«مجيد» تطلق مشروع «مايفير جاردنز» السكني في جميرا جاردن سيتي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «مجيد» للتطوير العقاري، المشروع السكني «مايفير جاردنز - Mayfair Gardens» أول مشروع للشركة في دبي، وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع في 28 أغسطس 2024 ومن المقرر الانتهاء منه خلال الربع الثاني من عام 2026، ويأتي هذا المشروع ضمن خطة واعدة للشركة لإطلاق خمسة مشاريع عقارية فاخرة وباستثمارات تزيد عن 500 مليون درهم بحلول عام 2025، بهدف تعزيز المشاريع العقارية الحضرية المستدامة ونمط الحياة الراقي في دبي.

ويحتوى المشروع السكني الجديد المكون من ثمانية طوابق على 64 شقة، بما في ذلك 24 استوديو، و40 شقة من غرفة نوم واحدة.

وقال منصور مجيد، الرئيس التنفيذي لشركة مجيد للتطوير العقاري: «نفخر بإطلاق مشروع «مايفير جاردنز» أول مشاريعنا العقارية الرائدة في دبي. لقد شهدت الشركة نمواً لافتاً خلال السنوات الماضية، من خلال العمل على المشاريع العقارية الراقية التي تتميز بالجودة الفائقة والتصاميم المبتكرة ما يلبي مختلف احتياجات القطاع العقاري، كما نواصل التزامنا بتحقيق أعلى معايير الموثوقية والجودة والاستدامة في كل مشاريع الشركة التي توفر المعايير الفائقة التي تضمن نمط الحياة الراقي للسكان».

ومن جهته، أوضح مصطفى مجيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مجيد للتطوير العقاري: «لقد شهد سوق العقارات في دبي نمواً سريعاً ملحوظاُ خلال السنوات الثلاث الماضية، ولذا حرصت شركة»مجيد«للتطوير العقاري على إطلاق قاعدة قوية لمشاريعها في القطاع العقاري في دبي الذي من المتوقع ان يشهد المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، وتعتزم الشركة إطلاق العديد من المشاريع السكنية والتي كان أولها مشروع» مايفير جاردنز «الفاخر، والاستحواذ على المزيد من الأراضي في أكثر مناطق الجذب في دبي».

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