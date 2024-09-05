غرف دبي تستهدف دعم توسع المستثمرين الصينيين إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

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وقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية – تيانجين، وذلك بهدف دعم توسع المستثمرين الصينيين إلى دبي وتوفير التسهيلات لتأسيس وتنمية أعمالهم في الإمارة، إضافة إلى تعزيز قدرة الشركات العاملة في دبي على دخول السوق الصينية وبناء شراكات واعدة للأعمال مع نظيراتها في تيانجين.

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون للارتقاء بالعلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي وتيانجين، وتحفيز حركة التجارة والاستثمارات البينية، مع الحرص على تنويع قطاعات ومجالات العمل المشترك للمساهمة في توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية. كما سيتم توسيع نطاق التنسيق فيما يتعلق بالفعاليات والمعارض التجارية المتخصصة والبعثات الاستثمارية بين دبي وتيانجين، وتبادل البيانات التجارية والاقتصادية.

وقع مذكرة التفاهم سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي؛ وتشين ليو، نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية – تيانجين، وذلك في مقر غرف دبي.

وتلتزم غرف دبي بدعم خطط الشركات العاملة في الإمارة للتوسع الخارجي في الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية حول العالم، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية إلى الإمارة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار. وتدعم الغرف أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة وتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن على مستوى العالم.

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